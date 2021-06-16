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≡ Движение в п. Амангельды перекроют в связи с антитеррористическими учениями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41739
Движение в п. Амангельды перекроют в связи с антитеррористическими учениями
Отправлено: 16.06.21 - 21:09
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Плановые антитеррористические учения проведут 17 июня в п. Амангельды (бывший Красный партизан) города Костанай, в районе Амангельдинского водохранилища. Об этом сообщил Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
114
Re: Движение по улице в п. Амангельды перекроют в связи с...
Отправлено: 16.06.21 - 21:09
#1
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пусть бы в резиденции или в гольф клубе тренировались
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7096
Движение в п. Амангельды перекроют в связи с антитеррористическими учениями
Отправлено: 16.06.21 - 21:33
#2
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А чего бы им на полигоне ЦОНа не потренироваться, там всё равно машин нет :lol:
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