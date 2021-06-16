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≡ Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство - загадка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41739
Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство - загадка
Отправлено: 16.06.21 - 16:26
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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов высказался о росте цен на продукты питания в Казахстане. Мажилисмен призвал правительство изменить подходы к сдерживанию цен и усилить работу по борьбе со спекуляцией.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
393
Re: Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство -...
Отправлено: 16.06.21 - 16:26
#1
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Дурыс айтасын,депутат.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
192
Re: Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство -...
Отправлено: 16.06.21 - 16:30
#2
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Да фигня все эти выступления. Поговорят все так и останется. В первый раз чтоли.... Где действия господин депутат. Или полномочий не ватает? Вы же там законы делаете. Вот и предложи сделать закон по которому Правительство как исполнительная власть должна сделать стаб фонд в который обеспечивать закуп по ___ кг продуктов местного производства по перечню и обеспечить его реализацию по до следующего закупа по стабильной цене. При этом мониторить достаточность.... А забыл, у нас такая контора уже есть - АО Продкорпорация называется (вроде с такими же посылами создавалась).
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Re: Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство -...
Отправлено: 16.06.21 - 21:00
#3
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Цитата:
Проблемой номер один для казахстанцев остается рост цен на продукты, которые они покупают каждый день

Это уже номер два. А номер один - это отсутствие питьевой воды.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7096
Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство - загадка
Отправлено: 16.06.21 - 21:30
#4
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:lol:
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