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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 19:38
#3271
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
maxsaf:

А если я открою в Костанае "немецкий" магазин, мне клиентов обязательно на немецком языке обслуживать нужно будет? И можно ли будет клиентов не знающих немецкий тогда не обслуживать? :-x :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 19:58
#3272
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новости к этой минуте.
закончился первый тайм Р-Ф
один ноль.
закончились переговоры
в узком кругу П-Б.
кстати Б на г7, нато, локтями здоровался,
а с П за руку.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22036
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:02
#3273
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Цитата:
elektron:
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин,

Виталий, возьми меня, продавцом... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:07
#3274
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Цитата:
drakon:
возьми меня, продавцом


ты по казахски не кумекаешь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:11
#3275
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Цитата:
abaika95:
Незнаю Меня это и не волнует Есть закон,есть статьи закона Пусть исполняют

Как так? Коррупционера посадят, нарушитель ПДК штраф заплатит, а тут не понятно, какое наказание и кто должен понести. Водитель или пассажир (хозяин магазина или физ лицо за прилавком)???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:14
#3276
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Цитата:
abaika95:
Хочет оказывать услуги и получать прибыль пусть крутиться

Получать прибыль - желание хозяина магазина, пусть он и крутится. Продавец физ лицо работает за зарплату и крутиться не обязан :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22036
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:16
#3277
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Цитата:
alex_60:
ты по казахски не кумекаешь.

А мы и тебя - возьмём... ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:18
#3278
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Цитата:
Victor Yang:
Тут нужно разграничить - речь про организацию или физ. лицо? Организации - да, обязаны обслужить на гос. языке. А физ.лицо имеет право его не знать.

Вот Абайка, не верите мне - прислушайтесь к Янговичу. Человек все правильно понимает, о чем я и говорил. :lol: Нефиг бабушкам давление поднимать, есть хозяин - его пусть и долбят, это его обязанность соблюдать закон о защите прав потребителей. Физ лицо обязано руки помыть и бейджик носить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:21
#3279
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Цитата:
abaika95:
русский язык приходилось учить чтобы получить образование или устроится на хорошую работу?)))

Это вы работу продавца или бабушки на заправке хорошей работой называете? Не, ради такой работы оно того не стОит :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:23
#3280
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Цитата:
elektron:
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин, мне клиентов обязательно на немецком языке обслуживать нужно будет? И можно ли будет клиентов не знающих немецкий тогда не обслуживать?

Что-То юмор у вас не в ту сторону пошел. Если откроете - значит хозяин магазина, соответственно все законы написаны для вас, будьте добры исполнять. Что тут не ясно?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:23
#3281
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Цитата:
maxsaf:
и бейджик носить

И обслужить, не важно на каком языке. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:26
#3282
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Цитата:
abaika95:
Рыночное место пусто не бывает)

Это такой тонкий троллинг ситуации с картохой? Оказывается бывает, когда картошки много - она по 80, а когда ее нет - то 500. Так же и с казахоговорящими работниками. Ну нет их столько на севере Казахстана чтобы покрыть все нужды, поэтому берут тех, кто есть.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:30
#3283
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Цитата:
elektron:
И обслужить, не важно на каком языке.

Обслужить - слово с двойным смыслом ))
Иногда даже рекомендуется не разговаривать во время "обслуживания" :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:34
#3284
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Цитата:
maxsaf:
Что-То юмор у вас не в ту сторону пошел

Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно же. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10709
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:36
#3285
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Цитата:
Victor Yang:
А сейчас КуатиКо больше дискредитирует свой язык и свой этнос в глазах остальных граждан Казахстана

Выделил только эту цитату, но в целом согласен полностью со всем остальным тоже в #3266
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