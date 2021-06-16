Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 19:38
Цитата:
Цитата:
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин, мне клиентов обязательно на немецком языке обслуживать нужно будет? И можно ли будет клиентов не знающих немецкий тогда не обслуживать?
abaika95:
Цитата:
maxsaf:
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин, мне клиентов обязательно на немецком языке обслуживать нужно будет? И можно ли будет клиентов не знающих немецкий тогда не обслуживать?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 19:58
новости к этой минуте.
закончился первый тайм Р-Ф
один ноль.
закончились переговоры
в узком кругу П-Б.
кстати Б на г7, нато, локтями здоровался,
а с П за руку.
закончился первый тайм Р-Ф
один ноль.
закончились переговоры
в узком кругу П-Б.
кстати Б на г7, нато, локтями здоровался,
а с П за руку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:02
Цитата:
Виталий, возьми меня, продавцом...
elektron:
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин,
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин,
Виталий, возьми меня, продавцом...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:07
Цитата:
ты по казахски не кумекаешь.
drakon:
возьми меня, продавцом
возьми меня, продавцом
ты по казахски не кумекаешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:11
Цитата:
Как так? Коррупционера посадят, нарушитель ПДК штраф заплатит, а тут не понятно, какое наказание и кто должен понести. Водитель или пассажир (хозяин магазина или физ лицо за прилавком)???
abaika95:
Незнаю Меня это и не волнует Есть закон,есть статьи закона Пусть исполняют
Незнаю Меня это и не волнует Есть закон,есть статьи закона Пусть исполняют
Как так? Коррупционера посадят, нарушитель ПДК штраф заплатит, а тут не понятно, какое наказание и кто должен понести. Водитель или пассажир (хозяин магазина или физ лицо за прилавком)???
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:14
Цитата:
Получать прибыль - желание хозяина магазина, пусть он и крутится. Продавец физ лицо работает за зарплату и крутиться не обязан
abaika95:
Хочет оказывать услуги и получать прибыль пусть крутиться
Хочет оказывать услуги и получать прибыль пусть крутиться
Получать прибыль - желание хозяина магазина, пусть он и крутится. Продавец физ лицо работает за зарплату и крутиться не обязан
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:16
Цитата:
А мы и тебя - возьмём...
alex_60:
ты по казахски не кумекаешь.
ты по казахски не кумекаешь.
А мы и тебя - возьмём...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:18
Цитата:
Вот Абайка, не верите мне - прислушайтесь к Янговичу. Человек все правильно понимает, о чем я и говорил. Нефиг бабушкам давление поднимать, есть хозяин - его пусть и долбят, это его обязанность соблюдать закон о защите прав потребителей. Физ лицо обязано руки помыть и бейджик носить
Victor Yang:
Тут нужно разграничить - речь про организацию или физ. лицо? Организации - да, обязаны обслужить на гос. языке. А физ.лицо имеет право его не знать.
Тут нужно разграничить - речь про организацию или физ. лицо? Организации - да, обязаны обслужить на гос. языке. А физ.лицо имеет право его не знать.
Вот Абайка, не верите мне - прислушайтесь к Янговичу. Человек все правильно понимает, о чем я и говорил. Нефиг бабушкам давление поднимать, есть хозяин - его пусть и долбят, это его обязанность соблюдать закон о защите прав потребителей. Физ лицо обязано руки помыть и бейджик носить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:21
Цитата:
Это вы работу продавца или бабушки на заправке хорошей работой называете? Не, ради такой работы оно того не стОит
abaika95:
русский язык приходилось учить чтобы получить образование или устроится на хорошую работу?)))
русский язык приходилось учить чтобы получить образование или устроится на хорошую работу?)))
Это вы работу продавца или бабушки на заправке хорошей работой называете? Не, ради такой работы оно того не стОит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:23
Цитата:
Что-То юмор у вас не в ту сторону пошел. Если откроете - значит хозяин магазина, соответственно все законы написаны для вас, будьте добры исполнять. Что тут не ясно?
elektron:
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин, мне клиентов обязательно на немецком языке обслуживать нужно будет? И можно ли будет клиентов не знающих немецкий тогда не обслуживать?
А если я открою в Костанае "немецкий" магазин, мне клиентов обязательно на немецком языке обслуживать нужно будет? И можно ли будет клиентов не знающих немецкий тогда не обслуживать?
Что-То юмор у вас не в ту сторону пошел. Если откроете - значит хозяин магазина, соответственно все законы написаны для вас, будьте добры исполнять. Что тут не ясно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:23
Цитата:
И обслужить, не важно на каком языке.
maxsaf:
и бейджик носить
и бейджик носить
И обслужить, не важно на каком языке.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:26
Цитата:
Это такой тонкий троллинг ситуации с картохой? Оказывается бывает, когда картошки много - она по 80, а когда ее нет - то 500. Так же и с казахоговорящими работниками. Ну нет их столько на севере Казахстана чтобы покрыть все нужды, поэтому берут тех, кто есть.
abaika95:
Рыночное место пусто не бывает)
Рыночное место пусто не бывает)
Это такой тонкий троллинг ситуации с картохой? Оказывается бывает, когда картошки много - она по 80, а когда ее нет - то 500. Так же и с казахоговорящими работниками. Ну нет их столько на севере Казахстана чтобы покрыть все нужды, поэтому берут тех, кто есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:30
Цитата:
Обслужить - слово с двойным смыслом ))
Иногда даже рекомендуется не разговаривать во время "обслуживания"
elektron:
И обслужить, не важно на каком языке.
И обслужить, не важно на каком языке.
Обслужить - слово с двойным смыслом ))
Иногда даже рекомендуется не разговаривать во время "обслуживания"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7096
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:34
Цитата:
Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно же.
maxsaf:
Что-То юмор у вас не в ту сторону пошел
Что-То юмор у вас не в ту сторону пошел
Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно же.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:36
Цитата:
Выделил только эту цитату, но в целом согласен полностью со всем остальным тоже в #3266
Victor Yang:
А сейчас КуатиКо больше дискредитирует свой язык и свой этнос в глазах остальных граждан Казахстана
А сейчас КуатиКо больше дискредитирует свой язык и свой этнос в глазах остальных граждан Казахстана
Выделил только эту цитату, но в целом согласен полностью со всем остальным тоже в #3266
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: elektron
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать