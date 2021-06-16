Отправлено: - 20:18

Victor Yang:

Тут нужно разграничить - речь про организацию или физ. лицо? Организации - да, обязаны обслужить на гос. языке. А физ.лицо имеет право его не знать.

Цитата:Вот Абайка, не верите мне - прислушайтесь к Янговичу. Человек все правильно понимает, о чем я и говорил.Нефиг бабушкам давление поднимать, есть хозяин - его пусть и долбят, это его обязанность соблюдать закон о защите прав потребителей. Физ лицо обязано руки помыть и бейджик носить