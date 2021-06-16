Отправлено: - 15:13

Mr_negotive:

Или может запросить помощи в рамках Таможенного Союза у Картофельного Каддафи?

Сергей kst:

Это они серьезно?Собрались,потрындели,Архимед дал указания-дождаться стабилизации-"само-сабой".

Сергей kst:

где есть все и ничего нет

Цитата:Там сейчас не до картошки))Цитата:Это называется рынок решаетЦитата:У нас великие дачники естьКоторые помните в прошлом году в карантин орали что они всех кормят пустите их срочно на дачу!!Ну пустилиГде? Чтоб не кормят то? Цены у дачников на картошку какие? Дешевле или как рыночек порешал ?))