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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 13:39
Цитата:
Да, понимаю. Вот я вам цитаты из закона предоставляю. Сказал ли я вам хоть слово? Вы слышали мой голос хоть раз?
abaika95:
Предоставление информации понимаете что такое?
Предоставление информации понимаете что такое?
Да, понимаю. Вот я вам цитаты из закона предоставляю. Сказал ли я вам хоть слово? Вы слышали мой голос хоть раз?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 13:41
Цитата:
Я да, а вы - нет. Продавец - не исполнитель. Исполнитель - не продавец.
abaika95:
А вы надеюсь понимаете для кого в скобках указывается (исполнитель?)
А вы надеюсь понимаете для кого в скобках указывается (исполнитель?)
Я да, а вы - нет. Продавец - не исполнитель. Исполнитель - не продавец.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 13:48
Цитата:
Хоть раз кто-то заплатил штраф по закону о защите прав потребителей за несоблюдение норм о языках? Если да, то кто? Продавец физ лицо за прилавком, или магазин - юр лицо в лице директора или собственника? Суммы штрафов то поди разные.
abaika95:
Хоть раз кто-то заплатил штраф по закону о защите прав потребителей за несоблюдение норм о языках? Если да, то кто? Продавец физ лицо за прилавком, или магазин - юр лицо в лице директора или собственника? Суммы штрафов то поди разные.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 43
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 13:49
Цитата:
особенно с учетом неразберихи с алфавитом) в школах еще кириллица, через пару лет на латиницу переведут, вывесок уже на латинице наделали.
Ну это же не таблицу умножения выучить. В школе языки по 7 лет минимум учат, в молодом восприимчивом к знаниям возрасте, а вы хотите чтобы бабушки выучили? Да они до конца жизни не успеют. И правда, проще чемодан собрать.
особенно с учетом неразберихи с алфавитом) в школах еще кириллица, через пару лет на латиницу переведут, вывесок уже на латинице наделали.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 13:52
Цитата:
Вот странно-то, правда? Ведь уже 30 лет незалежности.
А что по этому поводу учёные говорят? (думаю, мнения и требования всяких там озабоченных блогеров научной основы не имеют - одно оскорблённое самолюбие или желание попиариться) Вот это важно!
abaika95:
Мда а язык учить так и не хотят)) Будут чемоданные настроения,колапсы,но учить так и не будут)
Мда а язык учить так и не хотят)) Будут чемоданные настроения,колапсы,но учить так и не будут)
Вот странно-то, правда? Ведь уже 30 лет незалежности.
А что по этому поводу учёные говорят? (думаю, мнения и требования всяких там озабоченных блогеров научной основы не имеют - одно оскорблённое самолюбие или желание попиариться) Вот это важно!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 14:02
Цитата:
Ну значит она либо спросит на русском языке, либо в свое время не учила его. Но как она могла, как посмела не выучить русский в свое время, единственный государственный в СССР? Да точно так же, как и сегодняшние бабушки, которые смеют казахский не учить
[Исправлено: maxsaf, 16.06.2021 - 14:05]
abaika95:
А если не блогер придет а бабушка старая
А если не блогер придет а бабушка старая
Ну значит она либо спросит на русском языке, либо в свое время не учила его. Но как она могла, как посмела не выучить русский в свое время, единственный государственный в СССР? Да точно так же, как и сегодняшние бабушки, которые смеют казахский не учить
[Исправлено: maxsaf, 16.06.2021 - 14:05]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 14:09
abaika95:Наши немцы когда едут в Германию также отмазывються интересно что их не учили немецкому?
Тупой довод ограниченного обывателя!
Надо отличать немца-иммигранта в Германии, приехавшего на всё готовенькое, от коренного русского в РК!
Токаев что сказал?
"По его словам, в Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». Токаев отметил, что более 3,5 миллионов русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами»"
Он добавил, что вклад русских в становление и развитие Казахстана огромен и НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ".
«Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах».
Пора уже перестать заставлять учить казахский и преследовать за незнание (слава Богу, пока только "блогеры" этим занимаются, а не власти)
Кому надо, выучит, кому не надо, так и не надо.
А меж тем научно-технический прогресс скоро приведёт к тому, что заинтересованные лица просто будут иметь при себе карманные переводчики. И тогда вообще никакой язык учить будет не надо!
Тупой довод ограниченного обывателя!
Надо отличать немца-иммигранта в Германии, приехавшего на всё готовенькое, от коренного русского в РК!
Токаев что сказал?
"По его словам, в Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». Токаев отметил, что более 3,5 миллионов русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами»"
Он добавил, что вклад русских в становление и развитие Казахстана огромен и НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ".
«Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах».
Пора уже перестать заставлять учить казахский и преследовать за незнание (слава Богу, пока только "блогеры" этим занимаются, а не власти)
Кому надо, выучит, кому не надо, так и не надо.
А меж тем научно-технический прогресс скоро приведёт к тому, что заинтересованные лица просто будут иметь при себе карманные переводчики. И тогда вообще никакой язык учить будет не надо!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 14:17
Цитата:
Смартфоны с гуглом вроде как у всех уже.
таноми52:
будут иметь при себе карманные переводчики
будут иметь при себе карманные переводчики
Смартфоны с гуглом вроде как у всех уже.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12016
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 14:45
не видно никакой перспективы развития казахского языка.
за тридцать лет ничего не произошло в этом направлении,
кроме закрепления в законе как государственного,
и попытки внедрения в госорганах.
по крайней мере на севере.
на юге да, это исторически сложилось.
в масштабах всего государства-нет.
не надо тут никаких иллюзий.в которых витают тут некоторые.
принудительные меры никогда к хорошему не приводили.
и ни дадут никакого результата.
а уж переход на латиницу- это инициатива одного лица.
который напоследок хотел оставить о себе больше следов.
за тридцать лет ничего не произошло в этом направлении,
кроме закрепления в законе как государственного,
и попытки внедрения в госорганах.
по крайней мере на севере.
на юге да, это исторически сложилось.
в масштабах всего государства-нет.
не надо тут никаких иллюзий.в которых витают тут некоторые.
принудительные меры никогда к хорошему не приводили.
и ни дадут никакого результата.
а уж переход на латиницу- это инициатива одного лица.
который напоследок хотел оставить о себе больше следов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 15:19
Цитата:
А в Канаде на канадском по вашей логике?
Погодите, а в Швейцарии на швейцарском, угадал?
Цитата:
Ну сказала бы блогеру, что начинается санитарная обработка или уходит получать товар. Что за продавцы такие теперь скромные да интеллигентные? В наше время бежал бы этот блогер из магазина, аж пятки бы сверкали, а с головы осколки смартфона сыпались. Пусть жену дома учит щи варить.
abaika95:
В Эстонии говорят на эстонском В Узбекистане на узбекском Даже в Грузии на грузинском приходится
В Эстонии говорят на эстонском В Узбекистане на узбекском Даже в Грузии на грузинском приходится
А в Канаде на канадском по вашей логике?
Погодите, а в Швейцарии на швейцарском, угадал?
Цитата:
abaika95:
Нет магазины не подпадают под это
Он не к ней домой пришел снимать
Нет магазины не подпадают под это
Он не к ней домой пришел снимать
Ну сказала бы блогеру, что начинается санитарная обработка или уходит получать товар. Что за продавцы такие теперь скромные да интеллигентные? В наше время бежал бы этот блогер из магазина, аж пятки бы сверкали, а с головы осколки смартфона сыпались. Пусть жену дома учит щи варить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 15:20
Цитата:
А что много ли у нас партийцев было или деректоров заводов,милицейских,кгбшников или чиновников не знающих русский?)) Можете привести пример
Цитата:
Да а что его не надо выполнять? Вот вы налоги можете не платить? Думаю нет вас сразу выгонят из страны в Индию)
Цитата:
Не я закон писал
Можете в Сенат обратится или к Сталкеру)
Цитата:
Если хотят оказывать услуги но не хотят выполнять закон то пусть собирают
Все никак собрать не могут 30 лет)) только пугают этим чемоданом
Цитата:
Ещё раз закон писал не я и притензии ни ко мне) если вы спорите с законом то пишите письма в Сенат
Конкретно есть статьи о обязанностях продавца и (исполнителя) в скобочках для кого пишут?
maxsaf:
Ну-ка поподробнее, кто и кого заставлял русский учить?
Ну-ка поподробнее, кто и кого заставлял русский учить?
А что много ли у нас партийцев было или деректоров заводов,милицейских,кгбшников или чиновников не знающих русский?)) Можете привести пример
Цитата:
maxsaf:
Для чего? Чтобы выполнять требования законодательства?
Для чего? Чтобы выполнять требования законодательства?
Да а что его не надо выполнять? Вот вы налоги можете не платить? Думаю нет вас сразу выгонят из страны в Индию)
Цитата:
maxsaf:
Вы уж определитесь тогда.
Вы уж определитесь тогда.
Не я закон писал
Можете в Сенат обратится или к Сталкеру)
Цитата:
maxsaf:
И правда, проще чемодан собрать.
И правда, проще чемодан собрать.
Если хотят оказывать услуги но не хотят выполнять закон то пусть собирают
Все никак собрать не могут 30 лет)) только пугают этим чемоданом
Цитата:
maxsaf:
Ну получается если вы лично продали что-то свое, по шансу, то вы продавец физ лицо.
Ну получается если вы лично продали что-то свое, по шансу, то вы продавец физ лицо.
Ещё раз закон писал не я и притензии ни ко мне) если вы спорите с законом то пишите письма в Сенат
Конкретно есть статьи о обязанностях продавца и (исполнителя) в скобочках для кого пишут?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 15:25
Цитата:
Слушайте, некоторых тут в школе за 10 лет множество педагогов и родители с ремнем выучить не смогли, а вы хотите, чтобы человек добровольно себя обрек на муки ученичества. Если бы все было так просто, то на улицах бы уже от академиков в глазах рябило.
abaika95:
Нет Просто выучить базовые предложения чтобы было возможно продавать свой товар
Нет Просто выучить базовые предложения чтобы было возможно продавать свой товар
Слушайте, некоторых тут в школе за 10 лет множество педагогов и родители с ремнем выучить не смогли, а вы хотите, чтобы человек добровольно себя обрек на муки ученичества. Если бы все было так просто, то на улицах бы уже от академиков в глазах рябило.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 15:29
Цитата:
Я вам выше уже написал
Можете хоть в блокноте мне инфу представить но на двух языках
Сможете ? Конкретно когда я к вам в магазин приду и потребую информацию о том или ином товаре?
Цитата:
Ну понятно понятно
Как Макс натыкается на факты он начинает крутиться на сковородке
Макс не ужик, но ужик уже Макс))
Цитата:
Незнаю
Меня это и не волнует
Есть закон,есть статьи закона
Пусть исполняют и не плачут что блогеры ходят по магазинам
Когда начнут ходить инспекторы плакать смысла не будет уже)
Цитата:
Что-то бабушки за 30 лет на кириллице то не выучили
Хотя какие бабушки
Кого мы бабушками называем ? Кому на момент распада союза было по 30-40 лет? Вполне ещё в этом возрасте человек может воспринимать и изучать новую информацию
Ехали эти бабушки в 90ые в США,Канады и Германии и там быстренько начали учить язык чтобы не выгнали) а у нас все чето мешает
Как тому танцору)
Цитата:
Погремуха пост сдала появилась таноми)
maxsaf:
Да, понимаю. Вот я вам цитаты из закона предоставляю. Сказал ли я вам хоть слово? Вы слышали мой голос хоть раз?
Да, понимаю. Вот я вам цитаты из закона предоставляю. Сказал ли я вам хоть слово? Вы слышали мой голос хоть раз?
Я вам выше уже написал
Можете хоть в блокноте мне инфу представить но на двух языках
Сможете ? Конкретно когда я к вам в магазин приду и потребую информацию о том или ином товаре?
Цитата:
maxsaf:
Я да, а вы - нет. Продавец - не исполнитель. Исполнитель - не продавец.
Я да, а вы - нет. Продавец - не исполнитель. Исполнитель - не продавец.
Ну понятно понятно
Как Макс натыкается на факты он начинает крутиться на сковородке
Макс не ужик, но ужик уже Макс))
Цитата:
maxsaf:
Хоть раз кто-то заплатил штраф по закону о защите прав потребителей за несоблюдение норм о языках?
Хоть раз кто-то заплатил штраф по закону о защите прав потребителей за несоблюдение норм о языках?
Незнаю
Меня это и не волнует
Есть закон,есть статьи закона
Пусть исполняют и не плачут что блогеры ходят по магазинам
Когда начнут ходить инспекторы плакать смысла не будет уже)
Цитата:
lavprof:
в школах
в школах
Что-то бабушки за 30 лет на кириллице то не выучили
Хотя какие бабушки
Кого мы бабушками называем ? Кому на момент распада союза было по 30-40 лет? Вполне ещё в этом возрасте человек может воспринимать и изучать новую информацию
Ехали эти бабушки в 90ые в США,Канады и Германии и там быстренько начали учить язык чтобы не выгнали) а у нас все чето мешает
Как тому танцору)
Цитата:
таноми52:
Вот странно-то, правда? Ведь уже 30 лет незалежности.
Вот странно-то, правда? Ведь уже 30 лет незалежности.
Погремуха пост сдала появилась таноми)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 15:37
Цитата:
таноми52
Тупой довод ограниченного обывателя!
А вы как и ваш клон погремуха без оскорблений диалог не начинаете смотрю)
Комплексы какие-то у вас? В семье не лады? Скандалы? Или просто базарный принцип,сведу любую дискуссию на хабальство потомучто по другому меня заткнут аргументами?
Плохой у вас принцип) я так и так вас..
Цитата:
А русский тут не на всем готовеньком живёт? Или с луны свалился? Типо дайте ему отдышаться после развала а потом он каааак выучит!
Цитата:
По тексту у вас непонятно где ваша речь а ещё цитата токаева)
maxsaf: Ну значит она либо спросит на русском языке, либо в свое время не учила егоИли жила в деревне и занималась сельским хозяйством В город не ездила,и сильно по карьерной лестнице двигаться не собиралась где без русского языка никуда) или для вас это открытие что в СССР русский язык приходилось учить чтобы получить образование или устроится на хорошую работу?))) Новость дня?
таноми52
Тупой довод ограниченного обывателя!
А вы как и ваш клон погремуха без оскорблений диалог не начинаете смотрю)
Комплексы какие-то у вас? В семье не лады? Скандалы? Или просто базарный принцип,сведу любую дискуссию на хабальство потомучто по другому меня заткнут аргументами?
Плохой у вас принцип) я так и так вас..
Цитата:
таноми52:
Надо отличать немца-иммигранта в Германии, приехавшего на всё готовенькое, от коренного русского в РК!
Надо отличать немца-иммигранта в Германии, приехавшего на всё готовенькое, от коренного русского в РК!
А русский тут не на всем готовеньком живёт? Или с луны свалился? Типо дайте ему отдышаться после развала а потом он каааак выучит!
Цитата:
таноми52:
По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах». Пора уже перестать заставлять учить казахский и преследовать за незнание (слава Богу, пока только "блогеры" этим занимаются, а не власти)
По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах». Пора уже перестать заставлять учить казахский и преследовать за незнание (слава Богу, пока только "блогеры" этим занимаются, а не власти)
По тексту у вас непонятно где ваша речь а ещё цитата токаева)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 15:46
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