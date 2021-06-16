Отправлено: - 15:29

maxsaf:

Да, понимаю. Вот я вам цитаты из закона предоставляю. Сказал ли я вам хоть слово? Вы слышали мой голос хоть раз?

maxsaf:

Я да, а вы - нет. Продавец - не исполнитель. Исполнитель - не продавец.

maxsaf:

Хоть раз кто-то заплатил штраф по закону о защите прав потребителей за несоблюдение норм о языках?

lavprof:

в школах

таноми52:

Вот странно-то, правда? Ведь уже 30 лет незалежности.

Цитата:Я вам выше уже написалМожете хоть в блокноте мне инфу представить но на двух языкахСможете ? Конкретно когда я к вам в магазин приду и потребую информацию о том или ином товаре?Цитата:Ну понятно понятноКак Макс натыкается на факты он начинает крутиться на сковородкеМакс не ужик, но ужик уже Макс))Цитата:НезнаюМеня это и не волнуетЕсть закон,есть статьи законаПусть исполняют и не плачут что блогеры ходят по магазинамКогда начнут ходить инспекторы плакать смысла не будет уже)Цитата:Что-то бабушки за 30 лет на кириллице то не выучилиХотя какие бабушкиКого мы бабушками называем ? Кому на момент распада союза было по 30-40 лет? Вполне ещё в этом возрасте человек может воспринимать и изучать новую информациюЕхали эти бабушки в 90ые в США,Канады и Германии и там быстренько начали учить язык чтобы не выгнали) а у нас все чето мешаетКак тому танцору)Цитата:Погремуха пост сдала появилась таноми)