Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 13:51
Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой. Читать новость
Если такая неприятная неожиданность случилась, прям непредвиденная ситуация, как снег в декабре, может тогда Комитет по государственным материальным резервам поможет и достанет из закромов Родины немного картошки до урожая
Переходить на отруби. Привет президенту и правительству от голодных граждан.Как говорят-респект вам и уважуха.
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Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой. Источник:
Это они серьезно?Собрались,потрындели,Архимед дал указания-дождаться стабилизации-"само-сабой".Пока они стабилизируются-у социально не защищенных слоев населения просто не станет денег. Идиотизм какой-то,привет 90-е. Выборы провели в январе,теперь все,кина не будет. Надеюсь все теперь окончательно поймут,что за люди сидят у власти?Не способные планировать и прогнозировать элементарные вещи.Не способные обеспечить продовольственную безопасность страны.Инфляция 2 % ?? ну ну...Над узбеками смеялись,что они живут на 100$ пол года.А сейчас узбеки,от которых мы оказывается зависим,не разрешают вывозить молодой картофель.Теперь над кем смеяться,над бабкой или дедкой,которые и так кроят пенсию???Ха ха ха. Сейчас еще и жара стоит,пшеница "зреет",хлебороб тревогу бьет.Сейчас,что не подорожало-сметут,в прок. Президент мырза,осенью стоит ждать подорожания хлеба?Вы чаще совещания проводите,барана жертвенного забейте,может не будут цены расти,в стране где есть все и ничего нет.
Mr_negotive: Или может запросить помощи в рамках Таможенного Союза у Картофельного Каддафи?
Там сейчас не до картошки)) Цитата:
Сергей kst: Это они серьезно?Собрались,потрындели,Архимед дал указания-дождаться стабилизации-"само-сабой".
Это называется рынок решает Цитата:
Сергей kst: где есть все и ничего нет
У нас великие дачники есть Которые помните в прошлом году в карантин орали что они всех кормят пустите их срочно на дачу!! Ну пустили Где? Чтоб не кормят то? Цены у дачников на картошку какие? Дешевле или как рыночек порешал ?))
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