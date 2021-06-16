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≡ Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41733
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 13:51
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Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10697
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 13:51
#1
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Цитата:
Возникла ситуация, когда запасы прошлого года заканчиваются, а новый урожай на юге только собирают

Никогда раньше такого не было - и вот опять :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
93
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 14:05
#2
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Если такая неприятная неожиданность случилась, прям непредвиденная ситуация, как снег в декабре, может тогда Комитет по государственным материальным резервам поможет и достанет из закромов Родины немного картошки до урожая :lol: :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
93
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 14:06
#3
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Или может запросить помощи в рамках Таможенного Союза у Картофельного Каддафи? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22030
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 14:08
#4
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А нам - всегда, чегото не - хватает.... :-(
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
390
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 14:16
#5
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Цитата:
Что же делать тем, кто не может купить картошку по 350-500 тенге за 1 кг?
Источник:

Переходить на отруби.
Привет президенту и правительству от голодных граждан.Как говорят-респект вам и уважуха.

Цитата:
Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой.
Источник:

Это они серьезно?Собрались,потрындели,Архимед дал указания-дождаться стабилизации-"само-сабой".Пока они стабилизируются-у социально не защищенных слоев населения просто не станет денег.
Идиотизм какой-то,привет 90-е.
Выборы провели в январе,теперь все,кина не будет.
Надеюсь все теперь окончательно поймут,что за люди сидят у власти?Не способные планировать и прогнозировать элементарные вещи.Не способные обеспечить продовольственную безопасность страны.Инфляция 2 % ?? ну ну...Над узбеками смеялись,что они живут на 100$ пол года.А сейчас узбеки,от которых мы оказывается зависим,не разрешают вывозить молодой картофель.Теперь над кем смеяться,над бабкой или дедкой,которые и так кроят пенсию???Ха ха ха.
Сейчас еще и жара стоит,пшеница "зреет",хлебороб тревогу бьет.Сейчас,что не подорожало-сметут,в прок.
Президент мырза,осенью стоит ждать подорожания хлеба?Вы чаще совещания проводите,барана жертвенного забейте,может не будут цены расти,в стране где есть все и ничего нет.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
479
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 14:43
#6
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Всегда все оправдывали ростом доллара , а цены удерживают на продукты .
Странная логика
Цитата:
Сергей kst:
отруби

Тоже подорожали

[Исправлено: Я, 16.06.2021 - 14:44]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8245
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 15:13
#7
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Цитата:
Mr_negotive:
Или может запросить помощи в рамках Таможенного Союза у Картофельного Каддафи?

Там сейчас не до картошки))
Цитата:
Сергей kst:
Это они серьезно?Собрались,потрындели,Архимед дал указания-дождаться стабилизации-"само-сабой".

Это называется рынок решает
Цитата:
Сергей kst:
где есть все и ничего нет

У нас великие дачники есть
Которые помните в прошлом году в карантин орали что они всех кормят пустите их срочно на дачу!!
Ну пустили
Где? Чтоб не кормят то? Цены у дачников на картошку какие? Дешевле или как рыночек порешал ?))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22030
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 15:19
#8
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Цитата:
Сергей kst:
может не будут цены расти,в стране где есть все и ничего нет.

Красиво - сказано... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22030
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 15:23
#9
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Цитата:
abaika95:
Цены у дачников на картошку какие?

Дачники себя - кормят? Кормят.
Вот и завели себе дачу... :-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7492
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 15:36
#10
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Цитата:
maxsaf:
Никогда раньше такого не было - и вот опять

Во всем виноваты ... казахстанцы!
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