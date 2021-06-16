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Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41733
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 10:52
Евразийская экономическая комиссия ввела нулевую квоту на вывоз гречи из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также установила квоту для Казахстана. Мера вводится до 31 августа этого года.
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Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 10:52
Германия, у вас едят гречку? В Канаде не знают, что это такое, и это странно. В магазинах ее почти нигде нет, только в специализированных и то зеленая какая-то. С нее кроме клея ниче не сварить. Есть нормальная привычная нам коричневая гречка в русском магазине, но ее только мы и покупаем, местным она нафик не сдалась.
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:21
Цитата:
На западе горох зато обожают по неведомой причине
А у нас он нафиг никому не сдался
Вкусовые предпочтения разные)
maxsaf:
местным она нафик не сдалась.
местным она нафик не сдалась.
На западе горох зато обожают по неведомой причине
А у нас он нафиг никому не сдался
Вкусовые предпочтения разные)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22030
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:28
Цитата:
Так-же, как и у вас. Они, считают,
что это корм для - птичек.
Молодёжь,которая, дружит с нашими,
едят...
maxsaf:
Германия, у вас едят гречку?
Германия, у вас едят гречку?
Так-же, как и у вас. Они, считают,
что это корм для - птичек.
Молодёжь,которая, дружит с нашими,
едят...
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:29
Цитата:
Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед, хотя сам иногда приношу и ем с удовольствием, и раньше ел. Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )
abaika95:
На западе горох зато обожают по неведомой причине А у нас он нафиг никому не сдался Вкусовые предпочтения разные)
На западе горох зато обожают по неведомой причине А у нас он нафиг никому не сдался Вкусовые предпочтения разные)
Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед, хотя сам иногда приношу и ем с удовольствием, и раньше ел. Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:30
Цитата:
Тогда против кого ввели нулевые квоты, если гречка кроме бывшего союза нафиг никому не сдалась?
drakon:
Так-же, как и у вас.
Так-же, как и у вас.
Тогда против кого ввели нулевые квоты, если гречка кроме бывшего союза нафиг никому не сдалась?
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:33
Цитата:
Мож вы с фасолью перепутали? Тут ее на всех полках во всех магазинах валом, в разном виде. И во многих кафешках можно заказать Чили, типа среднее между супом и кашей с фасолью и мясом.
abaika95:
На западе горох зато обожают
На западе горох зато обожают
Мож вы с фасолью перепутали? Тут ее на всех полках во всех магазинах валом, в разном виде. И во многих кафешках можно заказать Чили, типа среднее между супом и кашей с фасолью и мясом.
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:34
А еще есть буррито, прям валом везде, и тоже с фасолью
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:39
Цитата:
Нет как раз зелёный горошек или маринованный везде пихают
Бобы тоже да,у нас фасоль и бобы нафиг не сдались)
Цитата:
А у нас шавуха на каждом углу
В Турции ее наверно столько не едят)
Это типо вашего бурито
maxsaf:
Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед
Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед
Нет как раз зелёный горошек или маринованный везде пихают
Бобы тоже да,у нас фасоль и бобы нафиг не сдались)
Цитата:
maxsaf:
Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )
Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )
А у нас шавуха на каждом углу
В Турции ее наверно столько не едят)
Это типо вашего бурито
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1503
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 14:57
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах - резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане - две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою КобзаряШевчены -
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
(с)
[Исправлено: JereK, 16.06.2021 - 14:57]
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах - резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане - две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою КобзаряШевчены -
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
(с)
[Исправлено: JereK, 16.06.2021 - 14:57]
-
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