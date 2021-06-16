Отправлено: - 11:29

abaika95:

На западе горох зато обожают по неведомой причине А у нас он нафиг никому не сдался Вкусовые предпочтения разные)

Цитата:Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед, хотя сам иногда приношу и ем с удовольствием, и раньше ел. Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )