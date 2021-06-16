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≡ Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41733
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 10:52
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Евразийская экономическая комиссия ввела нулевую квоту на вывоз гречи из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также установила квоту для Казахстана. Мера вводится до 31 августа этого года.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10697
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 10:52
#1
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Германия, у вас едят гречку? В Канаде не знают, что это такое, и это странно. В магазинах ее почти нигде нет, только в специализированных и то зеленая какая-то. С нее кроме клея ниче не сварить. Есть нормальная привычная нам коричневая гречка в русском магазине, но ее только мы и покупаем, местным она нафик не сдалась.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8245
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:21
#2
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Цитата:
maxsaf:
местным она нафик не сдалась.

На западе горох зато обожают по неведомой причине
А у нас он нафиг никому не сдался
Вкусовые предпочтения разные)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22030
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:28
#3
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Цитата:
maxsaf:
Германия, у вас едят гречку?

Так-же, как и у вас. Они, считают,
что это корм для - птичек.
Молодёжь,которая, дружит с нашими,
едят... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10697
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:29
#4
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Цитата:
abaika95:
На западе горох зато обожают по неведомой причине А у нас он нафиг никому не сдался Вкусовые предпочтения разные)

Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед, хотя сам иногда приношу и ем с удовольствием, и раньше ел. Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10697
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:30
#5
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Цитата:
drakon:
Так-же, как и у вас.

Тогда против кого ввели нулевые квоты, если гречка кроме бывшего союза нафиг никому не сдалась?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10697
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:33
#6
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Цитата:
abaika95:
На западе горох зато обожают

Мож вы с фасолью перепутали? Тут ее на всех полках во всех магазинах валом, в разном виде. И во многих кафешках можно заказать Чили, типа среднее между супом и кашей с фасолью и мясом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10697
Re: Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:34
#7
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А еще есть буррито, прям валом везде, и тоже с фасолью
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8245
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 11:39
#8
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Цитата:
maxsaf:
Ну я бы не сказал - ни разу ни у кого не видел гороховый суп на обед

Нет как раз зелёный горошек или маринованный везде пихают
Бобы тоже да,у нас фасоль и бобы нафиг не сдались)
Цитата:
maxsaf:
Тут гораздо больше и чаще едят пиццу, прям во много много раз больше. Наверное в Италии столько не едят )

А у нас шавуха на каждом углу
В Турции ее наверно столько не едят)
Это типо вашего бурито
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1503
Для Казахстана установили квоту на вывоз гречи
Отправлено: 16.06.21 - 14:57
#9
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Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах - резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане - две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою КобзаряШевчены -
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.

(с) :lol:

[Исправлено: JereK, 16.06.2021 - 14:57]
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