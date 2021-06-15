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≡ Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41726
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 20:32
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С 17 июня на столичном вокзале Нурлы жол внедрят проект Ashyq. Еще на 4-х вокзалах проект заработает с 21 июня. Еще на ряде вокзалов, в том числе и в Костанае, Ashyq планируется ввести С 1 июля.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
63
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 20:32
#1
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Лиц с "красным" и "желтым" статусами на вокзалы не пустят. Полное попирание прав человека! И тишина! И наши так называемые партнёры молчат. И наши правозащитники молчат. Это что за безпредел? Кто отменил все эти законы?
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
63
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 20:33
#2
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Вот так и только так у нас в казахстане работает добровольная вакцинация! До тошноты противно!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12002
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 21:20
#3
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ашик.
от одного названия противно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 21:36
#4
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Цитата:
alex_60:
ашик.

Букву Р - пропустили... :lol: :oops:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7488
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 22:57
#5
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Цитата:
alex_60:
ашик. от одного названия противно.

нее, немного не верно.. скорее ПШИК, а не ашык...
очередная игрушка для изображения бурной деятельности, распилу бабла и узаконенному потребл..тству для всяких жрален.
Если и найдут пару "красных" с помощью этого ПШИКа, устроят показательную порку для хабара... на этом сердце и успокоится, и карман наполнится.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
63
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 23:39
#6
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Немного истории: США...Официально расовая сегрегация существовала с принятия в 1865 году 13-й поправки к американской конституции, которая запрещает рабство. Её первые признаки — раздельные школы (для белых и темнокожих), отдельный общественный транспорт (существовал до 1970-х гг.), запреты на совместное размещение в отелях и мотелях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для «цветных» и чёрных, в области услуг, афроамериканские воинские подразделения и тому подобное.
Мы чё становимся на этот путь? А недавние события в Америке не отрезвляют???
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7087
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:08
#7
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Цитата:
Tenkisch:
Немного истории:

Блестящее сравнение.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7087
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:09
#8
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Цитата:
Tenkisch:
А недавние события в Америке не отрезвляют???

Лет через несколько дойдёт, но это не точно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10658
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:17
#9
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Сейчас сегрегация тоже существует, просто ее никто не замечает - привыкли уже. Только разделение не расовое, а на богатых и бедных. Фейс контроль к примеру в крутые клубы вообще ни у кого вопросов не вызывает.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7087
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:25
#10
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Цитата:
maxsaf:
Фейс контроль к примеру в крутые клубы вообще ни у кого вопросов не вызывает.

Он сложнее и включает в себя много факторов, дресс-код, состояние и прочее, не совсем то... ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11491
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 01:30
#11
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А как будут называть того, кто будет стоят на входе и контролировать эти ашики?
Неужели :-o :-o Ашикантроп? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10658
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 02:05
#12
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Цитата:
elektron:
дресс-код,

Как думаете, этого пропустят? :lol:
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