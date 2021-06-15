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Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41726
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 20:32
С 17 июня на столичном вокзале Нурлы жол внедрят проект Ashyq. Еще на 4-х вокзалах проект заработает с 21 июня. Еще на ряде вокзалов, в том числе и в Костанае, Ashyq планируется ввести С 1 июля.
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Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 20:32
Лиц с "красным" и "желтым" статусами на вокзалы не пустят. Полное попирание прав человека! И тишина! И наши так называемые партнёры молчат. И наши правозащитники молчат. Это что за безпредел? Кто отменил все эти законы?
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 20:33
Вот так и только так у нас в казахстане работает добровольная вакцинация! До тошноты противно!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12002
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 21:20
ашик.
от одного названия противно.
от одного названия противно.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22023
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 21:36
Цитата:
Букву Р - пропустили...
alex_60:
ашик.
ашик.
Букву Р - пропустили...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7488
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 22:57
Цитата:
нее, немного не верно.. скорее ПШИК, а не ашык...
очередная игрушка для изображения бурной деятельности, распилу бабла и узаконенному потребл..тству для всяких жрален.
Если и найдут пару "красных" с помощью этого ПШИКа, устроят показательную порку для хабара... на этом сердце и успокоится, и карман наполнится.
alex_60:
ашик. от одного названия противно.
ашик. от одного названия противно.
нее, немного не верно.. скорее ПШИК, а не ашык...
очередная игрушка для изображения бурной деятельности, распилу бабла и узаконенному потребл..тству для всяких жрален.
Если и найдут пару "красных" с помощью этого ПШИКа, устроят показательную порку для хабара... на этом сердце и успокоится, и карман наполнится.
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 15.06.21 - 23:39
Немного истории: США...Официально расовая сегрегация существовала с принятия в 1865 году 13-й поправки к американской конституции, которая запрещает рабство. Её первые признаки — раздельные школы (для белых и темнокожих), отдельный общественный транспорт (существовал до 1970-х гг.), запреты на совместное размещение в отелях и мотелях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для «цветных» и чёрных, в области услуг, афроамериканские воинские подразделения и тому подобное.
Мы чё становимся на этот путь? А недавние события в Америке не отрезвляют???
Мы чё становимся на этот путь? А недавние события в Америке не отрезвляют???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7087
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:08
Цитата:
Блестящее сравнение.
Tenkisch:
Немного истории:
Немного истории:
Блестящее сравнение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7087
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:09
Цитата:
Лет через несколько дойдёт, но это не точно.
Tenkisch:
А недавние события в Америке не отрезвляют???
А недавние события в Америке не отрезвляют???
Лет через несколько дойдёт, но это не точно.
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:17
Сейчас сегрегация тоже существует, просто ее никто не замечает - привыкли уже. Только разделение не расовое, а на богатых и бедных. Фейс контроль к примеру в крутые клубы вообще ни у кого вопросов не вызывает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7087
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 00:25
Цитата:
Он сложнее и включает в себя много факторов, дресс-код, состояние и прочее, не совсем то...
maxsaf:
Фейс контроль к примеру в крутые клубы вообще ни у кого вопросов не вызывает.
Фейс контроль к примеру в крутые клубы вообще ни у кого вопросов не вызывает.
Он сложнее и включает в себя много факторов, дресс-код, состояние и прочее, не совсем то...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11491
Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 01:30
А как будут называть того, кто будет стоят на входе и контролировать эти ашики?
Неужели Ашикантроп?
Неужели Ашикантроп?
Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана
Отправлено: 16.06.21 - 02:05
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