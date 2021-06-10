Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+21°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • В-СВ, 1.58 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два года жизни в США - подводим итоги
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41726
Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 10.06.21 - 00:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 июня стало для меня особой датой. В этот день в 2019 году я впервые прилетел в Соединенные Штаты Америки, хороший повод рассказать о прошедших 6 месяцах с момента моей последней публикации о жизни в этой стране.
Читать статью

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10658
Re: Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 10.06.21 - 00:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть несколько знакомых - дальнобойщиков. Одни прямо кайфуют работа - мечта всей жизни, бабок валом, даже говорят что Вольво управлять проще чем легковушкой. Даже выкупили траки, чтобы больше зарабатывать. Другие наоборот не привыкли и бросили, вечно стресс, страшно за груз, семью не видят. Бросили. Короче, дальнобой - на любителя.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3417
Re: Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 10.06.21 - 01:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо , очень интересно . Про *Буран* - нам ещё далеко то этого .
Профайл
3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2056
Re: Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 10.06.21 - 08:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо! Очень крутое и интересное чтиво! Жду новых историй!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4697
Re: Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 11.06.21 - 03:01
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приятель с недавних пор стал дальнобоем, выкупил длинномер, но кабина как у газели, спальник на крыше. Точно и не знаю марки авто, стал бородатым, похудел и на бомжа больше похож. Сын уехал жить в челябу, жена следом и видимо так получилось, но на ватцап иногда скидывает неописуемые пейзажи дорожной романтики.
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8231
Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 11.06.21 - 11:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у вас негров линчуют))
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
190
Re: Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 15.06.21 - 17:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя... статья из разряда - почувствуй романтику капитализмы... Ееще вопрос к автору насколько я понял вы пока по грин карте, т.е. не полноценный гражданин США? Или уже платите налоги полной мерой?
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11491
Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 15.06.21 - 23:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так американцы и ездят! Ремень порвался - кАтАсТрОфА!
Спросил бы на 15 канале CB...
Или в приложении ZELO-рация на смартфоне

Или напрямую у девушек в их блогах!
:lol: :lol:

Буквально вчера Татьяна выложила




Замучали бы советами, как ремень поменять! :lol: :lol:
Кстати на стоянках дальнобоев РЕФы обычно вместе стоят, в одном углу.
Чтоб остальным не досаждать своими тарахтелками. Обычно там и всё решается, потому как чаще типовое.

Репортаж одного глупого ТВ :-)



[Исправлено: Серый волк, 15.06.2021 - 20:23]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11491
Два года жизни в США - подводим итоги
Отправлено: 15.06.21 - 23:29
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как реально в жизни воплощается известный термин о том, что скорость нашего американского трака - это скорость нашей экономики?
У нас тут дегенераты-депутаты буквально на днях очередную гадость сделали.
Теперь на МКАД вокруг Москвы не въехать на большегрузе не только днем, но и круглые сутки нельзя.
Дорога из Питера например до Тулы будет занимать два дня с лишним дня.
День по быстрой от Питера до 108-й и ещё день, чтоб Москву объехать по бетонкам. А иногда и дня не хватит.:lol:
Но экономика их явно не волнует. :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS