Отправлено: - 23:29

Как реально в жизни воплощается известный термин о том, что скорость нашего американского трака - это скорость нашей экономики?У нас тут дегенераты-депутаты буквально на днях очередную гадость сделали.Теперь на МКАД вокруг Москвы не въехать на большегрузе не только днем, но и круглые сутки нельзя.Дорога из Питера например до Тулы будет занимать два дня с лишним дня.День по быстрой от Питера до 108-й и ещё день, чтоб Москву объехать по бетонкам. А иногда и дня не хватит.Но экономика их явно не волнует.