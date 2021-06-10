12 июня стало для меня особой датой. В этот день в 2019 году я впервые прилетел в Соединенные Штаты Америки, хороший повод рассказать о прошедших 6 месяцах с момента моей последней публикации о жизни в этой стране. Читать статью
У меня есть несколько знакомых - дальнобойщиков. Одни прямо кайфуют работа - мечта всей жизни, бабок валом, даже говорят что Вольво управлять проще чем легковушкой. Даже выкупили траки, чтобы больше зарабатывать. Другие наоборот не привыкли и бросили, вечно стресс, страшно за груз, семью не видят. Бросили. Короче, дальнобой - на любителя.
Приятель с недавних пор стал дальнобоем, выкупил длинномер, но кабина как у газели, спальник на крыше. Точно и не знаю марки авто, стал бородатым, похудел и на бомжа больше похож. Сын уехал жить в челябу, жена следом и видимо так получилось, но на ватцап иногда скидывает неописуемые пейзажи дорожной романтики.
Замучали бы советами, как ремень поменять! Кстати на стоянках дальнобоев РЕФы обычно вместе стоят, в одном углу. Чтоб остальным не досаждать своими тарахтелками. Обычно там и всё решается, потому как чаще типовое.
Как реально в жизни воплощается известный термин о том, что скорость нашего американского трака - это скорость нашей экономики? У нас тут дегенераты-депутаты буквально на днях очередную гадость сделали. Теперь на МКАД вокруг Москвы не въехать на большегрузе не только днем, но и круглые сутки нельзя. Дорога из Питера например до Тулы будет занимать два дня с лишним дня. День по быстрой от Питера до 108-й и ещё день, чтоб Москву объехать по бетонкам. А иногда и дня не хватит. Но экономика их явно не волнует.
Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать