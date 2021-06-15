Re: Ashyq заработает на ж/д вокзалах Казахстана

Отправлено: - 20:32

Лиц с "красным" и "желтым" статусами на вокзалы не пустят. Полное попирание прав человека! И тишина! И наши так называемые партнёры молчат. И наши правозащитники молчат. Это что за безпредел? Кто отменил все эти законы?