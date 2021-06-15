Отправлено: - 22:48

Вы же сами в курсе, кто там у власти.

[Исправлено: Серый волк, 15.06.2021 - 19:49]

Цитата:Где? Под землёй?Попал в ад чиновник.Ну тот который свалку у водозабора содержал (ну куда он мог еще попасть?)Черти говорят, что вы можете сделать платный звонок.Чиновник позвонил на службу: Как там тендер? Пришли ли откаты? Ему отвечают, что все нормально.Кладет трубку. Ему выставляют счет на 100 тыс. тенге.Ну что ж делать, платит.Звонит любимым подрядчикам: Как там операция по обрезке деревьев? Что с налоговой и т.п. ему говорят, что все нормально. Кладет трубку. Счет на 100 тыс. тенге. Платит.Звонит домой: Как там нажитое добро? Как любимая жоповозка? и т.п. Короче, часа три разговаривает, выясняет все подробно у нотариуса как надо сделку с наследством провести чтоб от налогов уйти. Вообщем, все вопросы порешал. Кладет трубку. Ему счет на 10 тенге 50 тиынов. - Как так?Мы по минуте поговорили и по 100 косых сняли, а с домом 3 часа говорил, и всего 10,5 тенге???Черти отвечают: - то был звонок из ада в ад. Тарифицируется как местный..