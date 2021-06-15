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≡ Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41726
Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:11
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Горит полигон ТБО по Рудненской трассе. Пока ехал до Костаная ни одно пожарной машины не встретилось. Привет будущим жителям микрорайона Кунай, там недалеко. Жалко дачников. Диоксин в воздухе совсем здоровья не прибавляет.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11487
Re: Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:11
#1
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Если это не нелегальная свалка из нескольких куч горела, а большая официальная, то вы ошиблись с адресом привета.
Жителям Куная ваш привет до лампочки.
Привет нужно было адресовать городскому водозабору, в который прямиком стекает всё поверхностое с этой местности.
А поскольку мусор сейчас это на 90% и более ядовитая пластиковая упаковка и прочие пластики, при горении обильно выделяющие три десятка ядовитых веществ в тч диоксинов, то господ приезжих гастарбайтеров из акимата можно поздравить.
Больше нагадить горожанам трудно было придумать, чем свалку в стоке водозабора организовать.
Ещё привет можно онкологичесокй больнице передать.

И да, кстати, там под землёй находится крупнейшее месторождение чистой воды. Пригодной для питья.
Наверное ранее чистой!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7084
Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:16
#2
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Цитата:
Серый волк:
И да, кстати, там под землёй находится крупнейшее месторождение чистой воды. Пригодной для питья. Наверное ранее чистой!

Вы же сами в курсе, кто там у власти. Даже если оно так и есть, оно им не интересно. Туда идут чтобы "сесть" или уйти при благополучном стечение обстоятельств на повышение. Так что пока придёт хозяйственник, знающий, как, где и что нужно сделать, ещё много чего уничтожат.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10656
Re: Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:23
#3
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Цитата:
Серый волк:

А Абайка ваше исчезновение с форума себе в заслуги записал. Даже наверное премию за это получил :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11487
Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:32
#4
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Цитата:
maxsaf:
Абайка ваше исчезновение с форума себе в заслуги записал. Даже наверное премию за это получил

Как честному фра... то есть госслужащему, придется ему вернуть премию. Или застрелиться из табельной мышки. :lol:
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
120
Re: Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:47
#5
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Цитата:
Серый волк:
Если это не нелегальная свалка из нескольких куч горела, а большая официальная

Это официальная свалка. Полигон ТБО рядом сдачами.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11487
Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 22:48
#6
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Цитата:
Вы же сами в курсе, кто там у власти.
Где? Под землёй?
:-)
Попал в ад чиновник.
Ну тот который свалку у водозабора содержал (ну куда он мог еще попасть?)
Черти говорят, что вы можете сделать платный звонок.
Чиновник позвонил на службу: Как там тендер? Пришли ли откаты? Ему отвечают, что все нормально.
Кладет трубку. Ему выставляют счет на 100 тыс. тенге.
Ну что ж делать, платит.
Звонит любимым подрядчикам: Как там операция по обрезке деревьев? Что с налоговой и т.п. ему говорят, что все нормально. Кладет трубку. Счет на 100 тыс. тенге. Платит.
Звонит домой: Как там нажитое добро? Как любимая жоповозка? и т.п. Короче, часа три разговаривает, выясняет все подробно у нотариуса как надо сделку с наследством провести чтоб от налогов уйти. Вообщем, все вопросы порешал. Кладет трубку. Ему счет на 10 тенге 50 тиынов. - Как так?
Мы по минуте поговорили и по 100 косых сняли, а с домом 3 часа говорил, и всего 10,5 тенге???

Черти отвечают: - то был звонок из ада в ад. Тарифицируется как местный.. :lol: :-)

[Исправлено: Серый волк, 15.06.2021 - 19:49]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7084
Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 23:01
#7
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Цитата:
Серый волк:
Где? Под землёй?

Не буду уточнять откуда ;-) Но некоторые вначале кричали, что через 10-ть лет будут жить как в эмиратах. Прошло 30-ть лет, до эмиратов вроде ещё только дальше стало. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7084
Пожар на полигоне ТБО рядом с дачами по Рудненской трассе
Отправлено: 15.06.21 - 23:08
#8
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Цитата:
elektron:
Но некоторые вначале кричали, что через 10-ть лет будут жить как в эмиратах.

Хотя может эти "некоторые" и действительно живут сегодня как в эмиратах, но вот за остальных так не скажешь.
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