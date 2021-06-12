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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 19:53
Цитата:
овощной?
drakon:
новый магазин.
новый магазин.
овощной?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 20:25
Цитата:
Да, нет.Начиная от продуктов,
и до мебели. Фото просто -
не делал...
alex_60:
овощной?
овощной?
Да, нет.Начиная от продуктов,
и до мебели. Фото просто -
не делал...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 21:07
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 21:46
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.06.21 - 14:34
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3417
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.06.21 - 14:42
Цитата:
____ Позови дровосеков с Костаная , исправят -- за пару километров будешь видеть свою деревеньку
drakon:
Деревья - мешают, обзору...
Деревья - мешают, обзору...
____ Позови дровосеков с Костаная , исправят -- за пару километров будешь видеть свою деревеньку
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 21:47
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.
Воду не отключают, траншеи роют от 20 до 50
метров.Укладывают трубы, зарывают,потом
дальше. Длина улицы около 2 км...
[Исправлено: drakon, 15.06.2021 - 21:48]
Воду не отключают, траншеи роют от 20 до 50
метров.Укладывают трубы, зарывают,потом
дальше. Длина улицы около 2 км...
[Исправлено: drakon, 15.06.2021 - 21:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7083
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:02
Цитата:
А где спиленные деревья, бомбардированные прилегающие участки, в грязи и исковерканные тротуары?
Так несчитается.
Да и почему не всю улицу перекопали и не закрыли? бардак просто
[Исправлено: elektron, 15.06.2021 - 17:06]
drakon:
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.
А где спиленные деревья, бомбардированные прилегающие участки, в грязи и исковерканные тротуары?
Так несчитается.
Да и почему не всю улицу перекопали и не закрыли? бардак просто
[Исправлено: elektron, 15.06.2021 - 17:06]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:22
Цитата:
прошлый век.
у нас такие трубы меняют
прокалыванием, продавливанием или горизонтальным бурением.
без рытья траншей.
drakon:
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.
прошлый век.
у нас такие трубы меняют
прокалыванием, продавливанием или горизонтальным бурением.
без рытья траншей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7083
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:27
Цитата:
Без обид, но у кого отключают воду? да и эл. энергию?
alex_60:
прошлый век.
прошлый век.
Без обид, но у кого отключают воду? да и эл. энергию?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:27
Цитата:
Эх, ваши бы технологии да в отсталую Германию. И у них бы стало все намного лучше. Почти так же хорошо, как и у вас
[Исправлено: maxsaf, 15.06.2021 - 22:29]
alex_60:
прошлый век. у нас такие трубы меняют прокалыванием, продавливанием или горизонтальным бурением. без рытья траншей.
прошлый век. у нас такие трубы меняют прокалыванием, продавливанием или горизонтальным бурением. без рытья траншей.
Эх, ваши бы технологии да в отсталую Германию. И у них бы стало все намного лучше. Почти так же хорошо, как и у вас
[Исправлено: maxsaf, 15.06.2021 - 22:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11487
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:28
Привет Драконище!
Я уже сразу вижу пару нарушений производства работ.
Грязь вывалилась за пределы ограждения и не убрана.
На ограждении при производстве явно пыльных работ нет натянутой противопылевой защиты с принтом типа "работы на время - водопровод на века".
Распил асфальтового покрытия, земляные работы очень пыльные!
Ещё на улице не видно освещения... Может оно есть, но на заборе должны быть смонтированы дополнительные приборы.
А так скучно, даже посмотреть НЕНАЧТО АПСОЛЮТНО!
Ох не хватает им акимов в помощь!
Они бы навели порядок с самыми развесёлыми картинками апокалипсиса!
Я уже сразу вижу пару нарушений производства работ.
Грязь вывалилась за пределы ограждения и не убрана.
На ограждении при производстве явно пыльных работ нет натянутой противопылевой защиты с принтом типа "работы на время - водопровод на века".
Распил асфальтового покрытия, земляные работы очень пыльные!
Ещё на улице не видно освещения... Может оно есть, но на заборе должны быть смонтированы дополнительные приборы.
А так скучно, даже посмотреть НЕНАЧТО АПСОЛЮТНО!
Ох не хватает им акимов в помощь!
Они бы навели порядок с самыми развесёлыми картинками апокалипсиса!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 23:06
Цитата:
Привет, Волчара. Тебя уже,
тут - потеряли. Рад,что
ты - появился...
Серый волк:
Привет Драконище!
Привет Драконище!
Привет, Волчара. Тебя уже,
тут - потеряли. Рад,что
ты - появился...
-
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