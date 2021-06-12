Отправлено: - 22:28

Привет Драконище!Я уже сразу вижу пару нарушений производства работ.Грязь вывалилась за пределы ограждения и не убрана.На ограждении при производстве явно пыльных работ нет натянутой противопылевой защиты с принтом типа "работы на время - водопровод на века".Распил асфальтового покрытия, земляные работы очень пыльные!Ещё на улице не видно освещения... Может оно есть, но на заборе должны быть смонтированы дополнительные приборы.А так скучно, даже посмотреть НЕНАЧТО АПСОЛЮТНО!Ох не хватает им акимов в помощь!Они бы навели порядок с самыми развесёлыми картинками апокалипсиса!