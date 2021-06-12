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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 377 из 377«1...375376377
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 19:53
#5641
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Цитата:
drakon:
новый магазин.


овощной?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 20:25
#5642
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Цитата:
alex_60:
овощной?

Да, нет.Начиная от продуктов,
и до мебели. Фото просто -
не делал... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 21:07
#5643
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Подъезжаем к деревне Штелле.

Деревню не видно.
Деревья - мешают, обзору... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.06.21 - 21:46
#5644
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А это, слева, наша, деревенская, фабрика.

Шоколадная. Мимо едешь,
шоколадом - пахнет... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.06.21 - 14:34
#5645
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Кто станет Чемпионом Европы по футболу?

Конечно - Германия!... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3417
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.06.21 - 14:42
#5646
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Цитата:
drakon:
Деревья - мешают, обзору...

____ Позови дровосеков с Костаная , исправят -- за пару километров будешь видеть свою деревеньку ;-) ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 21:47
#5647
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Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.

Воду не отключают, траншеи роют от 20 до 50
метров.Укладывают трубы, зарывают,потом
дальше. Длина улицы около 2 км... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 15.06.2021 - 21:48]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7083
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:02
#5648
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Цитата:
drakon:
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.

А где спиленные деревья, бомбардированные прилегающие участки, в грязи и исковерканные тротуары?
Так несчитается. :lol:
Да и почему не всю улицу перекопали и не закрыли? бардак просто :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 15.06.2021 - 17:06]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:22
#5649
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Цитата:
drakon:
Вот так меняют водопроводные трубы в райцентре.


прошлый век.
у нас такие трубы меняют
прокалыванием, продавливанием или горизонтальным бурением.
без рытья траншей.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7083
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:27
#5650
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Цитата:
alex_60:
прошлый век.

Без обид, но у кого отключают воду? да и эл. энергию? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:27
#5651
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Цитата:
alex_60:
прошлый век. у нас такие трубы меняют прокалыванием, продавливанием или горизонтальным бурением. без рытья траншей.

Эх, ваши бы технологии да в отсталую Германию. И у них бы стало все намного лучше. Почти так же хорошо, как и у вас :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.06.2021 - 22:29]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11487
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 22:28
#5652
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Привет Драконище!
Я уже сразу вижу пару нарушений производства работ.
Грязь вывалилась за пределы ограждения и не убрана.
На ограждении при производстве явно пыльных работ нет натянутой противопылевой защиты с принтом типа "работы на время - водопровод на века". :-)
Распил асфальтового покрытия, земляные работы очень пыльные!
Ещё на улице не видно освещения... Может оно есть, но на заборе должны быть смонтированы дополнительные приборы. :-)
А так скучно, даже посмотреть НЕНАЧТО АПСОЛЮТНО!
Ох не хватает им акимов в помощь!
Они бы навели порядок с самыми развесёлыми картинками апокалипсиса! ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22023
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.21 - 23:06
#5653
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Цитата:
Серый волк:
Привет Драконище!

Привет, Волчара. Тебя уже,
тут - потеряли. Рад,что
ты - появился... :lol: :oops:
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