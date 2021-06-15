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≡ Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и скрылся с места происшествия в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41724
Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и скрылся с места происшествия в Костанае
Отправлено: 15.06.21 - 14:00
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45-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Авария произошла сегодня, 15 июня, около 8.00, на перекрестке улиц Тауелсиздик и Бородина. Женщина переезжала проезжую часть на велосипеде.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22019
Re: Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и...
Отправлено: 15.06.21 - 14:00
#1
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19 лет, а уже - алкоголики.
В 8 утра - уже готов... :-o
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
631
Re: Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и...
Отправлено: 15.06.21 - 14:37
#2
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Вчера наезд на пешеходов, сегодня на велосипедистку.Одни пьяные ездят на дороге.
Власти хоть велодорожки построили бы
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
867
Re: Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и...
Отправлено: 15.06.21 - 14:56
#3
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Цитата:
arman_kst:
Вчера наезд на пешеходов, сегодня на велосипедистку.Одни пьяные ездят на дороге. Власти хоть велодорожки построили бы



учитывя, что вчера на тротуаре, велодорожки не спасут.
патрулей на дорогах почти нет, только камеры, народ расслабился.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12000
Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и скрылся с места происшествия в Костанае
Отправлено: 15.06.21 - 15:06
#4
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Цитата:
antonK:
патрулей на дорогах почти нет


это не так,
с 17 мая по 16 июня на территории области проходит
ОПМ "Безопасная дорога" .
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
867
Re: Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и...
Отправлено: 15.06.21 - 15:10
#5
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Цитата:
alex_60:
это не так, с 17 мая по 16 июня на территории области проходит ОПМ "Безопасная дорога" .



понятно
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
171
Нетрезвый водитель сбил велосипедистку на перекрестке и скрылся с места происшествия в Костанае
Отправлено: 15.06.21 - 16:24
#6
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жесть.проехать два или даже три квартала с человеком на капоте.с ул.Бородина ул.Урицкого,ул.Майлина до Дзержинского

[Исправлено: андрей 117, 15.06.2021 - 16:26]
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