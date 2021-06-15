Отправлено: - 14:56

arman_kst:

Вчера наезд на пешеходов, сегодня на велосипедистку.Одни пьяные ездят на дороге. Власти хоть велодорожки построили бы

Цитата:учитывя, что вчера на тротуаре, велодорожки не спасут.патрулей на дорогах почти нет, только камеры, народ расслабился.