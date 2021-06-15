Re: EURO 2020: рекорд дальности, первая «красная» карточка и...

Отправлено: - 14:01

//начнут выяснять отношения сборные Франции и Германии.//



группа F .

группа смерти ,как говорят.

французы.немцы.

плюс португалия и венгрия.

ну венгры как бы не учитываются.

но Сборная Венгрии не проигрывала в 11 последних матчах

(7 побед, 4 ничьи)

французы-действующие чемпионы мира.

португалия -действующий чемпион европы.

похоже не выйдет у немцев выйти из группы.