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≡ EURO 2020: рекорд дальности, первая «красная» карточка и первые нули на табло
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41724
EURO 2020: рекорд дальности, первая «красная» карточка и первые нули на табло
Отправлено: 15.06.21 - 14:01
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Если накануне в группе «D» сборная Англии минимально выиграла у хорватских футболистов, то в мачте явных аутсайдеров этой группы трибуны стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго не помогли шотландцам уйти от поражения от сборной Чехии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12000
Re: EURO 2020: рекорд дальности, первая «красная» карточка и...
Отправлено: 15.06.21 - 14:01
#1
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//начнут выяснять отношения сборные Франции и Германии.//

группа F .
группа смерти ,как говорят.
французы.немцы.
плюс португалия и венгрия.
ну венгры как бы не учитываются.
но Сборная Венгрии не проигрывала в 11 последних матчах
(7 побед, 4 ничьи)
французы-действующие чемпионы мира.
португалия -действующий чемпион европы.
похоже не выйдет у немцев выйти из группы.
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