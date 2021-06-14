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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:22
Цитата:
С него как раз все и началось.
abaika95:
Моргенштерна ещё зацепило
Моргенштерна ещё зацепило
С него как раз все и началось.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:24
Цитата:
Ну и следом показать, как деградирует общество, миллионы фанатов Ховы
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2021 - 22:11]
abaika95:
Ладно а зачем было публиковать видео хаты Хованского? Чтобы что? Чтобы показать как он деградирует?
Ладно а зачем было публиковать видео хаты Хованского? Чтобы что? Чтобы показать как он деградирует?
Ну и следом показать, как деградирует общество, миллионы фанатов Ховы
[Исправлено: maxsaf, 14.06.2021 - 22:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:42
Цитата:
А чтож тогда Эдварда ДЭбила в пол не ложили? Под арест на пару месяцев не закрывали?) Он то прямую угрозу несёт,людей сбивает! Но вот алкаша хову решили по полной программе наказать невесть за что
На одних силы имеют а на других видимо нет)
Цитата:
Пусть идёт на курсы бесплатные
По управлении языков есть
Кто ей мешает? Ответ:никто
Цитата:
Без проблем тогда пусть не оказывают услуги а сидят дома
Никто же не запрещает
А вот по закону она обязана представлять услуги на обоих языках
Или законам ее в школе не учили поэтому она не обязана?)) Так и тех кто видео снимают не учили им в школе,так что пусть терпят
Цитата:
Чето Пу на Донбассе то спасти никого не может а вы ещё про Казахстан говорите)) хех
maxsaf:
Все правильно, и к Литвину. И прочим любителям быстрой езды. Давно пора, эти блогеры морально разлагают. Их беспокоят только бан от ютуба и твича, а на закон им давно плевать
Все правильно, и к Литвину. И прочим любителям быстрой езды. Давно пора, эти блогеры морально разлагают. Их беспокоят только бан от ютуба и твича, а на закон им давно плевать
А чтож тогда Эдварда ДЭбила в пол не ложили? Под арест на пару месяцев не закрывали?) Он то прямую угрозу несёт,людей сбивает! Но вот алкаша хову решили по полной программе наказать невесть за что
На одних силы имеют а на других видимо нет)
Цитата:
maxsaf:
Ну да, она это вообще могла не говорить - достаточно потребовать бесплатное обучение, как в законе прописано - и конфликт сходит на нет. А
Ну да, она это вообще могла не говорить - достаточно потребовать бесплатное обучение, как в законе прописано - и конфликт сходит на нет. А
Пусть идёт на курсы бесплатные
По управлении языков есть
Кто ей мешает? Ответ:никто
Цитата:
maxsaf:
А вообще я предлагаю законом оградить всех кто старше независимости Казахстана от таких провокаций ибо нефиг. Тех, кого независимый Казахстан обучал в полном обьеме в школе казахскому языку - с тех и требуйте. А остальные пусть уже спокойно свой век доживают
А вообще я предлагаю законом оградить всех кто старше независимости Казахстана от таких провокаций ибо нефиг. Тех, кого независимый Казахстан обучал в полном обьеме в школе казахскому языку - с тех и требуйте. А остальные пусть уже спокойно свой век доживают
Без проблем тогда пусть не оказывают услуги а сидят дома
Никто же не запрещает
А вот по закону она обязана представлять услуги на обоих языках
Или законам ее в школе не учили поэтому она не обязана?)) Так и тех кто видео снимают не учили им в школе,так что пусть терпят
Цитата:
maxsaf:
Иначе Пу прийдет всех спасет
Иначе Пу прийдет всех спасет
Чето Пу на Донбассе то спасти никого не может а вы ещё про Казахстан говорите)) хех
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:45
Цитата:
Я смотрел хову чисто из за его обзоров шавух и всяких доставок
Зачем мне знать как он спивается? Он в полном праве подать иск на МВД за публикацию кадров его квартиры
Но думаю его за 2 месяца сейчас так обработают что он из Ютюба и публичной жизни вообще уйдет)
А жаль, был дурачок безобидный
А тех кто реально разлагает чето не трогают
maxsaf:
Ну и следом показать, как деградирует общество, миллионы кумиров Ховы
Ну и следом показать, как деградирует общество, миллионы кумиров Ховы
Я смотрел хову чисто из за его обзоров шавух и всяких доставок
Зачем мне знать как он спивается? Он в полном праве подать иск на МВД за публикацию кадров его квартиры
Но думаю его за 2 месяца сейчас так обработают что он из Ютюба и публичной жизни вообще уйдет)
А жаль, был дурачок безобидный
А тех кто реально разлагает чето не трогают
a
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:46
два друга куатиста дальше продолжают.
прям фанаты.
прям фанаты.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 19:13
Цитата:
Без понятия, но именно после него стали за уличным гонщиками пристальнее приглядывать.
Цитата:
Без понятия, мож график неудобный. У нас например бесплатные курсы английского идут вечером, можно спокойно после работы ходить. Я ходил.
Цитата:
Врать не надо тут, это не она обязана, а организация, которая представляет услуги, обязана делать это на двух языках. Так что претензии должны быть не к ней, а у прокуратуры к организации. Почему прокуроры не чешутся - другой вопрос. Им пора уже проверки провести и предписаний навыписывать. А дальше начнется самое интересное.
abaika95:
А чтож тогда Эдварда ДЭбила в пол не ложили? Под арест на пару месяцев не закрывали?)
А чтож тогда Эдварда ДЭбила в пол не ложили? Под арест на пару месяцев не закрывали?)
Без понятия, но именно после него стали за уличным гонщиками пристальнее приглядывать.
Цитата:
abaika95:
Пусть идёт на курсы бесплатные По управлении языков есть Кто ей мешает? Ответ:никто
Пусть идёт на курсы бесплатные По управлении языков есть Кто ей мешает? Ответ:никто
Без понятия, мож график неудобный. У нас например бесплатные курсы английского идут вечером, можно спокойно после работы ходить. Я ходил.
Цитата:
abaika95:
А вот по закону она обязана представлять услуги на обоих языках
А вот по закону она обязана представлять услуги на обоих языках
Врать не надо тут, это не она обязана, а организация, которая представляет услуги, обязана делать это на двух языках. Так что претензии должны быть не к ней, а у прокуратуры к организации. Почему прокуроры не чешутся - другой вопрос. Им пора уже проверки провести и предписаний навыписывать. А дальше начнется самое интересное.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 19:15
Цитата:
Ну там российских паспортов не меньше, чем на севере КЗ. подождем увидим, движения вокруг донбасса уже какие-то начинаются
abaika95:
Чето Пу на Донбассе то спасти никого не может а вы ещё про Казахстан говорите)) хех
Чето Пу на Донбассе то спасти никого не может а вы ещё про Казахстан говорите)) хех
Ну там российских паспортов не меньше, чем на севере КЗ. подождем увидим, движения вокруг донбасса уже какие-то начинаются
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 22:06
Цитата:
Ага, с корочкой помощника депутата.
Цитата:
Чтобы самому свернуть с этой дорожки - вам еще не поздно
abaika95:
А жаль, был дурачок безобидный
А жаль, был дурачок безобидный
Ага, с корочкой помощника депутата.
Цитата:
abaika95:
Зачем мне знать как он спивается?
Зачем мне знать как он спивается?
Чтобы самому свернуть с этой дорожки - вам еще не поздно
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