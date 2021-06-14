Re: Проезд для льготников - Что делать, если у вас возникли...

Отправлено: - 18:26

Кто здесь "наварился"-только Казпочта! Явная,даже не нужно гадать связь с тем ,кто оказывает услуги по перевозке.К примеру-я пенсионер(а так оно и есть!)должен получить карту в Казпочте,т.е. -открыть счет..они в наваре и в рейтинге(оборот+рост клиентов),а минус для клиента-плата за обслугу. Вывод-пошли они нахрен,со своей скидкой в 10 тенге-в итоге будет дороже. Проще пользоваться обычными картами. Как то так взглядом пенсионера.