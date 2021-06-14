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≡ Проезд для льготников - Что делать, если у вас возникли проблемы с социальными картами?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41720
Проезд для льготников - Что делать, если у вас возникли проблемы с социальными картами?
Отправлено: 14.06.21 - 18:26
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Минус на балансе социальной карты, несколько счетов на одного ребенка, отказ в выдаче карты из-за плохой кредитной истории - об этих проблемах "НГ" сообщают многодетные матери и пенсионеры.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
18
Re: Проезд для льготников - Что делать, если у вас возникли...
Отправлено: 14.06.21 - 18:26
#1
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Кто здесь "наварился"-только Казпочта! Явная,даже не нужно гадать связь с тем ,кто оказывает услуги по перевозке.К примеру-я пенсионер(а так оно и есть!)должен получить карту в Казпочте,т.е. -открыть счет..они в наваре и в рейтинге(оборот+рост клиентов),а минус для клиента-плата за обслугу. Вывод-пошли они нахрен,со своей скидкой в 10 тенге-в итоге будет дороже. Проще пользоваться обычными картами. Как то так взглядом пенсионера.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
918
Re: Проезд для льготников - Что делать, если у вас возникли...
Отправлено: 14.06.21 - 21:14
#2
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Согласен полностью! Чтобы оправдать карту - нужно очень часто на автобусах мотаться. А так вроде писали комиссия за годовое обслуживание, еще вроде за рассылку уведомлений
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