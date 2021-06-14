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≡ Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41720
Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
Отправлено: 14.06.21 - 18:43
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В среду, 16 июня, по области переменная облачность, местами возможен дождь и гроза. И это все осадки, которые на ближайшие 2 дня обещают синоптики. По Костанаю нет и таких прогнозов. Только жара, только хардкор.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11997
Re: Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
Отправлено: 14.06.21 - 18:43
#1
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прекрасная летняя погода.
загорай, купайся.
все включено.
зачем куда то лететь.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22016
Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
Отправлено: 14.06.21 - 19:01
#2
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Цитата:
alex_60:
зачем куда то лететь.

А что? У вас самолёты - летают?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11997
Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
Отправлено: 14.06.21 - 20:12
#3
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Цитата:
drakon:
У вас самолёты - летают?.


да, летают
у вас по рельсам?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22016
Жара и снова жара - прогноз погоды в Костанае и по области
Отправлено: 14.06.21 - 20:46
#4
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Цитата:
alex_60:
да, летают

А куда? В Турцию?... :lol: ;-)
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