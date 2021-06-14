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Министерство образования внесло правки в проект, который отнимал у школьников один день каникул
Министерство образования внесло правки в проект, который отнимал у школьников один день каникул
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