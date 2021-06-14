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≡  Министерство образования внесло правки в проект, который отнимал у школьников один день каникул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41720
Министерство образования внесло правки в проект, который отнимал у школьников один день каникул
Отправлено: 14.06.21 - 19:26
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По госстандарту каникулы в течение учебного года должны составлять не менее 30 дней. В первоначальном варианте проекта приказа главы МОН их было 29.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
638
Re: Министерство образования внесло правки в проект, который...
Отправлено: 14.06.21 - 19:26
#1
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т.е. качество образования их не волнует. Их волнует аж целый дополнительный день. Еще и обсуждать будут две недели.
Это Министерство ИБД, а не образования
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