Отправлено: - 16:42

maxsaf:

Все правильно, и к Литвину. И прочим любителям быстрой езды. Давно пора, эти блогеры морально разлагают. Их беспокоят только бан от ютуба и твича, а на закон им давно плевать

maxsaf:

Ну да, она это вообще могла не говорить - достаточно потребовать бесплатное обучение, как в законе прописано - и конфликт сходит на нет. А

maxsaf:

А вообще я предлагаю законом оградить всех кто старше независимости Казахстана от таких провокаций ибо нефиг. Тех, кого независимый Казахстан обучал в полном обьеме в школе казахскому языку - с тех и требуйте. А остальные пусть уже спокойно свой век доживают

maxsaf:

Иначе Пу прийдет всех спасет

Цитата:А чтож тогда Эдварда ДЭбила в пол не ложили? Под арест на пару месяцев не закрывали?) Он то прямую угрозу несёт,людей сбивает! Но вот алкаша хову решили по полной программе наказать невесть за чтоНа одних силы имеют а на других видимо нет)Цитата:Пусть идёт на курсы бесплатныеПо управлении языков естьКто ей мешает? Ответ:никтоЦитата:Без проблем тогда пусть не оказывают услуги а сидят домаНикто же не запрещаетА вот по закону она обязана представлять услуги на обоих языкахИли законам ее в школе не учили поэтому она не обязана?)) Так и тех кто видео снимают не учили им в школе,так что пусть терпятЦитата:Чето Пу на Донбассе то спасти никого не может а вы ещё про Казахстан говорите)) хех