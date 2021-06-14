Цитата:
maxsaf:
Все правильно, и к Литвину. И прочим любителям быстрой езды. Давно пора, эти блогеры морально разлагают. Их беспокоят только бан от ютуба и твича, а на закон им давно плевать
А чтож тогда Эдварда ДЭбила в пол не ложили? Под арест на пару месяцев не закрывали?) Он то прямую угрозу несёт,людей сбивает! Но вот алкаша хову решили по полной программе наказать невесть за что
На одних силы имеют а на других видимо нет)
Цитата:
maxsaf:
Ну да, она это вообще могла не говорить - достаточно потребовать бесплатное обучение, как в законе прописано - и конфликт сходит на нет. А
Пусть идёт на курсы бесплатные
По управлении языков есть
Кто ей мешает? Ответ:никто
Цитата:
maxsaf:
А вообще я предлагаю законом оградить всех кто старше независимости Казахстана от таких провокаций ибо нефиг. Тех, кого независимый Казахстан обучал в полном обьеме в школе казахскому языку - с тех и требуйте. А остальные пусть уже спокойно свой век доживают
Без проблем тогда пусть не оказывают услуги а сидят дома
Никто же не запрещает
А вот по закону она обязана представлять услуги на обоих языках
Или законам ее в школе не учили поэтому она не обязана?)) Так и тех кто видео снимают не учили им в школе,так что пусть терпят
Цитата:
maxsaf:
Иначе Пу прийдет всех спасет
Чето Пу на Донбассе то спасти никого не может а вы ещё про Казахстан говорите)) хех