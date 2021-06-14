Coopidon: Но режим пользователя с пушергентским, меня не устроит!
Сходи поплачь Цитата:
maxsaf: Вот тут женщина грамотно ответила, без матов:
Без матов но грамотностью там не пахнет Вам что не нравится русский язык? Нет,нравится.. Так я запишу что вам не нравится русский язык)) Провокация уровень-продавец И да то что в школе ее не учили это не отговорки Продавать ее в школе учили? Думаю что нет, но она же КАК-ТО смогла научится продавцом работать)) Наши немцы когда едут в Германию также отмазывються интересно что их не учили немецкому?)
maxsaf: А когда я отвечаю - это выглядит глупо. Понимаю
Когда вы отвечаете ей мне вас жалко Не от того что ответить не можете а от того что я вижу как это бесполезно) А я уже привыкший к зверьку Для меня же завели)) вот я радуюсьЦитата:
maxsaf: Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс.
Ну тоесть что фсбшники год ждали и рассматривали это видео стрима который был среди 5 человек это вас не удивляет? Ладно а зачем было публиковать видео хаты Хованского? Чтобы что? Чтобы показать как он деградирует? Вроде как законом запрещено без разрешения публиковать такое)) а и следом сразу пришли к дудю и Моргенштерна ещё зацепило Не совпадение,совсем)
abaika95: И да то что в школе ее не учили это не отговорки
Ну да, она это вообще могла не говорить - достаточно потребовать бесплатное обучение, как в законе прописано - и конфликт сходит на нет. А вообще я предлагаю законом оградить всех кто старше независимости Казахстана от таких провокаций ибо нефиг. Тех, кого независимый Казахстан обучал в полном обьеме в школе казахскому языку - с тех и требуйте. А остальные пусть уже спокойно свой век доживают. Иначе Пу прийдет всех спасет
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