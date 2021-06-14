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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1323
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 00:09
#3196
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[Исправлено: Coopidon, 14.06.2021 - 09:58]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1323
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 00:12
#3197
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[Исправлено: Coopidon, 14.06.2021 - 10:01]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1323
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 00:15
#3198
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[Исправлено: Coopidon, 14.06.2021 - 10:03]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1323
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 00:19
#3199
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Алиса!
Как попасть в режим ''только чтение" навечно, на сайте НГ?

Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1323
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 00:24
#3200
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Ладно!
До завтра!
Но режим пользователя с пушергентским, меня не устроит!



[Исправлено: Coopidon, 14.06.2021 - 10:11]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 01:13
#3201
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Цитата:
Coopidon:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 02:27
#3202
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Цитата:
Гога:

Нервный срыв на фоне подорожания картофеля + разрешение на отстрел шейхам их же собственной птицы. Тут у кого хош кукуху сорвет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 02:47
#3203
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Вот тут женщина грамотно ответила, без матов:




Коментаторы в шоке: как бесплатно обучать казахскому, почему бесплатно... Потому что так в законе сказано :lol: А закон надо читать, прежде чем в каменты лезть 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 03:19
#3204
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-Покажите мне такой закон
-Могу показать
-Показывайте
-А, ну ладно...
Ох уж эти блогеры :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2398
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 10:41
#3205
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8231
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 15:30
#3206
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Цитата:
Coopidon:
Но режим пользователя с пушергентским, меня не устроит!

Сходи поплачь
Цитата:
maxsaf:
Вот тут женщина грамотно ответила, без матов:

Без матов но грамотностью там не пахнет
Вам что не нравится русский язык?
Нет,нравится..
Так я запишу что вам не нравится русский язык))
Провокация уровень-продавец
И да то что в школе ее не учили это не отговорки
Продавать ее в школе учили?
Думаю что нет, но она же КАК-ТО смогла научится продавцом работать))
Наши немцы когда едут в Германию также отмазывються интересно что их не учили немецкому?)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8231
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 15:32
#3207
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Да вовремя у меня вчера RDR2 установился)) хоть покатал в удовольствие
Развалинами от пожара погремушкиного п****а удовлетворен))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8231
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 15:38
#3208
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Цитата:
maxsaf: А когда я отвечаю - это выглядит глупо. Понимаю
Когда вы отвечаете ей мне вас жалко Не от того что ответить не можете а от того что я вижу как это бесполезно) А я уже привыкший к зверьку Для меня же завели)) вот я радуюсьЦитата:
maxsaf:
Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс.

Ну тоесть что фсбшники год ждали и рассматривали это видео стрима который был среди 5 человек это вас не удивляет?
Ладно а зачем было публиковать видео хаты Хованского? Чтобы что? Чтобы показать как он деградирует? Вроде как законом запрещено без разрешения публиковать такое)) а и следом сразу пришли к дудю и Моргенштерна ещё зацепило
Не совпадение,совсем)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:14
#3209
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Цитата:
abaika95:
а и следом сразу пришли к дудю и Моргенштерна ещё зацепило Не совпадение,совсем)

Все правильно, и к Литвину. И прочим любителям быстрой езды. Давно пора, эти блогеры морально разлагают. Их беспокоят только бан от ютуба и твича, а на закон им давно плевать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10649
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.06.21 - 16:20
#3210
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Цитата:
abaika95:
И да то что в школе ее не учили это не отговорки

Ну да, она это вообще могла не говорить - достаточно потребовать бесплатное обучение, как в законе прописано - и конфликт сходит на нет. А вообще я предлагаю законом оградить всех кто старше независимости Казахстана от таких провокаций ибо нефиг. Тех, кого независимый Казахстан обучал в полном обьеме в школе казахскому языку - с тех и требуйте. А остальные пусть уже спокойно свой век доживают. Иначе Пу прийдет всех спасет :lol:
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