Отправлено: - 15:38

maxsaf: А когда я отвечаю - это выглядит глупо. Понимаю

maxsaf:

Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс.

Цитата:Когда вы отвечаете ей мне вас жалко Не от того что ответить не можете а от того что я вижу как это бесполезно) А я уже привыкший к зверьку Для меня же завели)) вот я радуюсьЦитата:Ну тоесть что фсбшники год ждали и рассматривали это видео стрима который был среди 5 человек это вас не удивляет?Ладно а зачем было публиковать видео хаты Хованского? Чтобы что? Чтобы показать как он деградирует? Вроде как законом запрещено без разрешения публиковать такое)) а и следом сразу пришли к дудю и Моргенштерна ещё зацепилоНе совпадение,совсем)