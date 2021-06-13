Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 14% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41715
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 14:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У пенсионеров, отработавших честно, годы оставшейся жизни должны были покоиться на прочной, незыблемой основе. У нас не получилось. В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой. И такое черное на черном фоне не только у пенсионеров.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7486
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 11:19
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По 3 раза в неделю всё семьёй на автобусе,а рабочее время?

Как я далек от торговли (не моё), так и ты от дачи. Никто всей семьёй (в моем случае 5 человек) не ездит 3 раза в неделю. Я бываю только по выходным и в крайнем случае на полив среди недели.

Цитата:
Добринцофф:
Конечно не выгодно,купи за копейки те же самые морковку,свеклу,картошку по осени,положи в погреб и вот она твоя продуктовая независимость.

Ну а чё мало кто так делает? Всегда удивляют покупающие по килограмму картошки в магазине... на раз... А завтра снова идти?
Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
89
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 11:58
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс.. зайди в личку...
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7942
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 13:12
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я бываю только по выходным и в крайнем случае на полив среди недели.

Я не представляю как в такую жару можно 2 раза в неделю поливать.
У себя дома ,поливаю обязательно каждый вечер.Цитата:
yudjin:
т? Всегда удивляют покупающие по килограмму картошки в магазине... на раз... А завтра снова идти?

Я покупаю по 1кг,мне так и так в магаз идти.Как по мне то намного удобнее чем загрузить 10 мешков в погреб где нибудь в гаражном кооперативе и потом по килограмму вытаскивать всю зиму.Особенно после буранчиков здорово,захотел картошечки поработал часа 2 лопатой :lol: у нас кстати много покупателей у которых есть картошка в погребе но они приходят в магазин покупают килограммчик-2, так и говорят пока в этот погреб залезешь проще тут с полочки взять
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7486
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 13:45
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не представляю как в такую жару можно 2 раза в неделю поливать. У себя дома ,поливаю обязательно каждый вечер.

Рекомендуется поливать обильно и не часто. В прошлую среду полили, вчера в земле еще была влага. Конечно огурцы, зелень, редиску надо чаще. Во дворе через день цветы и газон поливаю... сегодня в 6 утра встал и полил... тишина, красота...
Цитата:
Добринцофф:
у которых есть картошка в погребе но они приходят в магазин покупают килограммчик-2, так и говорят пока в этот погреб залезешь проще тут с полочки взять

ну да, банальная лень... но цена в 400 за кг будет творить чудеса... неходячие встанут и пойдут!
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 88, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS