Отправлено: - 13:12

yudjin:

Я бываю только по выходным и в крайнем случае на полив среди недели.

yudjin:

т? Всегда удивляют покупающие по килограмму картошки в магазине... на раз... А завтра снова идти?

Цитата:Я не представляю как в такую жару можно 2 раза в неделю поливать.У себя дома ,поливаю обязательно каждый вечер.Цитата:Я покупаю по 1кг,мне так и так в магаз идти.Как по мне то намного удобнее чем загрузить 10 мешков в погреб где нибудь в гаражном кооперативе и потом по килограмму вытаскивать всю зиму.Особенно после буранчиков здорово,захотел картошечки поработал часа 2 лопатойу нас кстати много покупателей у которых есть картошка в погребе но они приходят в магазин покупают килограммчик-2, так и говорят пока в этот погреб залезешь проще тут с полочки взять