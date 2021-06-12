Отправлено: - 11:59

Так индрайвер точно так же работает, чего их не трогают? Что-то до меня не доходит, всё же было хорошо, какая кошка пробежала

Цитата:в Индрайвере стоимость поездки выставляешь ты, а водитель может отказаться) у яндекса стоимость выставляется автоматически и водитель не знает ее, пока не примет вызов. На текущий момент, исходя из моих наблюдений, яндекс-такси - самое дешевое, во всяком случае у нас) Видимо конкуренты не нужны)