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≡ Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41715
Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в Казахстане
Отправлено: 12.06.21 - 11:44
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В исковом заявлении к компании "Яндекс. Такси Б.В." представители "G-Taxi" указали, что те нарушают патентные права, используя систему заказов такси. В пресс-службе "Яндекс Go" сообщили, что намерены обжаловать решение.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
91
Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в Казахстане
Отправлено: 12.06.21 - 12:39
#15
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Новость какая-то неполноценная.
Как будто бы в ней чего-то не хватает что ли.
Не совсем что ли по-нашему как бы...
Точно! По-нашему чётко было бы так - суд в Алматы запретил работу и взыскал с Яндекс.Такси дохреллион миллионов за нарушение патентного права истца, теперь ответчику придется переоформить всё его движимое и недвижимое имущество и которое он заработает в предстоящие двадцать пять лет в качестве компенсации на имя истца :lol: :lol:

[Исправлено: Mr_negotive, 12.06.2021 - 12:43]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7077
Re: Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в...
Отправлено: 12.06.21 - 12:41
#16
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Цитата:
Mr_negotive:
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ

я патентирую. если что, за мной не занимать :lol:
Хотя леший его знает как это - автоматизированную :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
91
Re: Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в...
Отправлено: 12.06.21 - 12:41
#17
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Цитата:
elektron:
логично и онлайн магазины заблокировать

Об этом тоже сразу мысль пришла и выше написал :lol:
Кстати, если не заметили, там ссылка на обсуждаемый патент мною выложена.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7077
Re: Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в...
Отправлено: 12.06.21 - 12:44
#18
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Цитата:
Mr_negotive:
если не заметили,

спасибо, на досуге почитаю, мелковато написано. (читать долго)
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
91
Re: Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в...
Отправлено: 12.06.21 - 12:45
#19
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Цитата:
elektron:
леший его знает как это - автоматизированную

Как-как... Через интернет :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7077
Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в Казахстане
Отправлено: 12.06.21 - 12:47
#20
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Цитата:
Mr_negotive:
Как-как... Через интернет

а я часом подумал, в ладоши хлопнул, ну или кнопку нажал и готово. А оно воно как всё запущено. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7077
Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в Казахстане
Отправлено: 12.06.21 - 12:54
#21
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Надо будет немцам подсказать, чтоб тоже не пользовались разными там приложениями и браузерами. А то так отстанут ведь. А ещё того глядишь суд какой... :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4697
Re: Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в...
Отправлено: 12.06.21 - 22:58
#22
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Так индрайвер точно так же работает, чего их не трогают? Что-то до меня не доходит, всё же было хорошо, какая кошка пробежала
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
41
Re: Суд поставил под угрозу работу "Яндекс.Такси" в...
Отправлено: 14.06.21 - 11:59
#23
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Цитата:
Так индрайвер точно так же работает, чего их не трогают? Что-то до меня не доходит, всё же было хорошо, какая кошка пробежала


в Индрайвере стоимость поездки выставляешь ты, а водитель может отказаться) у яндекса стоимость выставляется автоматически и водитель не знает ее, пока не примет вызов. На текущий момент, исходя из моих наблюдений, яндекс-такси - самое дешевое, во всяком случае у нас) Видимо конкуренты не нужны)
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