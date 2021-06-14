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≡ На трех улицах Костаная будут отключать свет на этой неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41715
На трех улицах Костаная будут отключать свет на этой неделе
Отправлено: 14.06.21 - 11:40
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Об этом сообщает служба iKomek на своей странице в Instagram. Отключения электроэнергии пройдут в будние дни, с 14-го по 18 июня, в рабочее время - с 10.00 до 18.00. Света не будет в домах абонентов, проживающих по следующим адресам.
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
149
Re: На трех улицах Костаная будут отключать свет на этой неделе
Отправлено: 14.06.21 - 11:40
#1
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Я что-то не пойму причину отключения. Какой-то ремонт или банальная экономия из-за нехватки электричества. А на улице жара 30-35,как быть с холодильниками и с другими электроприборами?
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