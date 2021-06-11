Отправлено: - 21:56

electro:

это в каком году?

Цитата:В 2025 году.А что!?Я считаю это отличный ход от Редакции. Хотите знать погоду на четыре года вперёд, покупайте НГ и сохраняйте все выпуски. И через четыре года, вуаля! Никто не знает, но вы то знаете.Полный пепе...прогноз.Думаю Редакция продолжит и дальше публиковать прогнозы вплоть до 2030 и даже2050!