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Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41715
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 11.06.21 - 19:37
В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днём +23...+25 градусов. Примерно такую же погоду обещают синоптики и на воскресенье, и на понедельник.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 637
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 11.06.21 - 19:37
Цитата:
Цитата:
Цитата:
это в каком году?
В субботу, 12 апреля,
Цитата:
В воскресенье, 13 апреля,
Цитата:
В понедельник, 14 апреля,
это в каком году?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2398
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 11.06.21 - 19:58
Да-а... До этого еще не доходило. И чем это объяснить, в голову не приходит...
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 149
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 11.06.21 - 21:11
Что они там курят?? Бардак
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 13:24
Неужели некому убрать эту пародию ? Июнь за окном. Взгляните на календарь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7077
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 13:26
Был июнь, теперь будет апрель
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 12.06.21 - 13:31
Пользуемся не только своим часовым поясом, но и своим календарем ?
А почему бы и нет ?
Цитата:
А почему бы и нет ?
Цитата:
elektron:
теперь будет апрель
теперь будет апрель
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22013
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 12.06.21 - 13:32
Цитата:
Ничнго страшного...
elektron:
Был июнь, теперь будет апрель
Был июнь, теперь будет апрель
Ничнго страшного...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11994
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
мрак, просто дно.
Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в Костанае и по области
Отправлено: 12.06.21 - 14:59
Цитата:
Это успокаивает ?
Особенно в субботу ?
drakon:
Ничнго
Ничнго
Это успокаивает ?
Особенно в субботу ?
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 15:29
Ребята , да это же мой тёзка написал ? Не ругайте его , это просто плоды ЕГЭ и современного образования
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 15:32
Цитата:
-____ В 2014 году
electro:
это в каком году?
это в каком году?
-____ В 2014 году
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1323
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 12.06.21 - 21:56
Цитата:
В 2025 году.
А что!?
Я считаю это отличный ход от Редакции. Хотите знать погоду на четыре года вперёд, покупайте НГ и сохраняйте все выпуски. И через четыре года, вуаля! Никто не знает, но вы то знаете.
Полный пепе...прогноз.
Думаю Редакция продолжит и дальше публиковать прогнозы вплоть до 2030 и даже 2050!
electro:
это в каком году?
это в каком году?
В 2025 году.
А что!?
Я считаю это отличный ход от Редакции. Хотите знать погоду на четыре года вперёд, покупайте НГ и сохраняйте все выпуски. И через четыре года, вуаля! Никто не знает, но вы то знаете.
Полный пепе...прогноз.
Думаю Редакция продолжит и дальше публиковать прогнозы вплоть до 2030 и даже 2050!
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 305
Re: Без осадков и малооблачно - прогноз погоды на выходные в...
Отправлено: 14.06.21 - 11:20
Нет нам оправдания. Спасибо, что заметили, исправили.
В очередной раз большая просьба - об опечатках эффективнее писать в личку (мне или Тимуру Гафурову). Там мы быстрее заметим....
В очередной раз большая просьба - об опечатках эффективнее писать в личку (мне или Тимуру Гафурову). Там мы быстрее заметим....
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