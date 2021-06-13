Отправлено: - 23:07

сайлау курманов:

Не зря Советская власть всех собирала в кучу, то бишь колхозы. Так и выжить легче. А при таких цен на корма разводить скот или растить поливную картошку невыгодно. По себе знаю. Держу десяток кур, едят прилично, а яиц несут ежедневно пять- шесть, в денежном эквиваленте двести тенге.

Цитата:Совершенно верно. Сам держал тех же кур, все что летом заработаешь - зима сьедает. По 10 штук смысла ноль. Подсобное хозяйство не выгодно, как и огород. Просто посчитать это не все могут. Когда оплата почасовая - взгляд на многие вещи меняется. Я чем бы не занимался в нерабочее время - не смогу обеспечить доход как в рабочие часы.