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Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41714
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 14:34
У пенсионеров, отработавших честно, годы оставшейся жизни должны были покоиться на прочной, незыблемой основе. У нас не получилось. В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой. И такое черное на черном фоне не только у пенсионеров.
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Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 23:02
Цитата:
А вашей структуре такое не выдают, чтобы сами ненароком не траванулись?
abaika95:
Не,новичком тока фсбшники могут))
Не,новичком тока фсбшники могут))
А вашей структуре такое не выдают, чтобы сами ненароком не траванулись?
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 23:07
Цитата:
Совершенно верно. Сам держал тех же кур, все что летом заработаешь - зима сьедает. По 10 штук смысла ноль. Подсобное хозяйство не выгодно, как и огород. Просто посчитать это не все могут. Когда оплата почасовая - взгляд на многие вещи меняется. Я чем бы не занимался в нерабочее время - не смогу обеспечить доход как в рабочие часы.
сайлау курманов:
Не зря Советская власть всех собирала в кучу, то бишь колхозы. Так и выжить легче. А при таких цен на корма разводить скот или растить поливную картошку невыгодно. По себе знаю. Держу десяток кур, едят прилично, а яиц несут ежедневно пять- шесть, в денежном эквиваленте двести тенге.
Не зря Советская власть всех собирала в кучу, то бишь колхозы. Так и выжить легче. А при таких цен на корма разводить скот или растить поливную картошку невыгодно. По себе знаю. Держу десяток кур, едят прилично, а яиц несут ежедневно пять- шесть, в денежном эквиваленте двести тенге.
Совершенно верно. Сам держал тех же кур, все что летом заработаешь - зима сьедает. По 10 штук смысла ноль. Подсобное хозяйство не выгодно, как и огород. Просто посчитать это не все могут. Когда оплата почасовая - взгляд на многие вещи меняется. Я чем бы не занимался в нерабочее время - не смогу обеспечить доход как в рабочие часы.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22013
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 23:40
Цитата:
Как им - выдавать? Они же его - стырят и домой понесут...
maxsaf:
А вашей структуре такое не выдают, чтобы сами ненароком не траванулись?
А вашей структуре такое не выдают, чтобы сами ненароком не траванулись?
Как им - выдавать? Они же его - стырят и домой понесут...
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 23:43
Цитата:
Что охраняешь - то имеешь. Змей охраняешь - яд имеешь. Зерно охраняешь - подсобное хозяйство имеешь
drakon:
Как им - выдавать? Они же его - стырят и домой понесут...
Как им - выдавать? Они же его - стырят и домой понесут...
Что охраняешь - то имеешь. Змей охраняешь - яд имеешь. Зерно охраняешь - подсобное хозяйство имеешь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 88
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 00:02
Коммент немного агрессивный.. ну вы всем пожилым людям такое рекомендуете при покупке овощей? Я уже вижу 85летнюю женщину, которая живет в 10этажном доме у подъезда выращивает 2 морковки.. или у Юджина (к примеру, без намеков и оскорблений) берет в аренду метр на метр в палисаднике, что бы витаминами всю зиму питаться? У меня супруга зашла в овощной, ужаснулась на стоимость "окрошковых" компонентов, ибо свое в огороде еще не выросло.. а чем так сильно мотивированы вы? Почему вы не боретесь за снижение цен на закупочный товар? Ааа.. да.. вижу ваш ответ.. Мы все идем на поводу мировой экономики.. завершу свой коммент.. иными словами всем просто пох... бороться с системой мы не умеем, да и не хотим.. Всем добра..
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 01:17
Цитата:
А когда в том году капусту продавали по 15-20тнг,а потом на юге уже и просто перемалывали её прямо на поле,потому что никто не брал и перевозка стоит дороже чем сама капуста,вы не ужасались?
Два года назад КХ "Садовод" в это время отличную отборную картошку продавали по 25-30 тнг потому что её много осталось,а с юга уже начали завозить молодую,вас это не смущало,то что кто то работал ,а теперь вынужден раздавать урожай за дарма?
Неравнодушный гражданин:
У меня супруга зашла в овощной, ужаснулась на стоимость "окрошковых" компонентов, ибо свое в огороде еще не выросло..
У меня супруга зашла в овощной, ужаснулась на стоимость "окрошковых" компонентов, ибо свое в огороде еще не выросло..
А когда в том году капусту продавали по 15-20тнг,а потом на юге уже и просто перемалывали её прямо на поле,потому что никто не брал и перевозка стоит дороже чем сама капуста,вы не ужасались?
Два года назад КХ "Садовод" в это время отличную отборную картошку продавали по 25-30 тнг потому что её много осталось,а с юга уже начали завозить молодую,вас это не смущало,то что кто то работал ,а теперь вынужден раздавать урожай за дарма?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 245
Re: Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 07:51
Цитата:
А ты сажаешь свеклу, морковку и картошку? Или перепродаешь всё это?
Добринцофф:
оплачивать труд тех кто посадит за тебя свеклу,картошку и морковку,либо не ной что ты не можешь это купить и иди в пахать в поле.
оплачивать труд тех кто посадит за тебя свеклу,картошку и морковку,либо не ной что ты не можешь это купить и иди в пахать в поле.
А ты сажаешь свеклу, морковку и картошку? Или перепродаешь всё это?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3933
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 08:53
Цитата:
Ответственность за уровень производства и доступность цен лежит на правительстве.
Это правительство должно стимулировать производителя производить то чего в стране недостаток и так же стимулировать экспорт если избыток.
Кстати государственные продовольственные запасы и ярмарки относятся к тем механизмам тоже.
Но ключевое здесь ДОЛЖНО и если нет стабильности цен или дефицит, как впрочем и невостребованности продукции, так это недоработка правительства.
У Казахстана есть все условия для поднятия животноводства на высочайший уровень, но как то не поднимается.
Европейцы сейчас обсуждают как им прийти к выращиванию скота и птицы на естественных пастбищах, а не раскармливать в стойлах. Но там понятно пастбищ нет, а у нас что, работы правительства?
Неравнодушный гражданин:
Мы все идем на поводу мировой экономики.. завершу свой коммент.. иными словами всем просто пох... бороться с системой мы не умеем, да и не хотим.. Всем добра..
Мы все идем на поводу мировой экономики.. завершу свой коммент.. иными словами всем просто пох... бороться с системой мы не умеем, да и не хотим.. Всем добра..
Ответственность за уровень производства и доступность цен лежит на правительстве.
Это правительство должно стимулировать производителя производить то чего в стране недостаток и так же стимулировать экспорт если избыток.
Кстати государственные продовольственные запасы и ярмарки относятся к тем механизмам тоже.
Но ключевое здесь ДОЛЖНО и если нет стабильности цен или дефицит, как впрочем и невостребованности продукции, так это недоработка правительства.
У Казахстана есть все условия для поднятия животноводства на высочайший уровень, но как то не поднимается.
Европейцы сейчас обсуждают как им прийти к выращиванию скота и птицы на естественных пастбищах, а не раскармливать в стойлах. Но там понятно пастбищ нет, а у нас что, работы правительства?
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 09:27
Цитата:
ой, бай... я не узнаю вас в гриме, товарищ Добринцов.
Еще пару лет назад ты хаял меня и всех дачников за любовь к труду и желание выращивать своими руками экологически чистую продукцию на своих участках... Мол, не окупается, не выгодно...
Ну да, так хорошо рассуждать когда капуста по 40, картошка по 80...
А когда цены взлетели до 400-х за все... то как-то уже напрягает и народ и торгашей из-за низкого спроса.
А я еще имею в погребе мешок картошки, которого хватит до нового урожая, свеклу, которая даже останется не съеденной и морковку дачную доедаем.... А только клубникой можно окупить всю оплату за год в 11 000 тн.
Вот моя продовольственная безопасность:
И в обществе брошенных дач пара сотен... некоторые и с домиками, свет проводи, воду дают стабильно...Бери, не хочу... Но это же пахать надо... на что не способны многие, тем более молодежь.
[Исправлено: yudjin, 14.06.2021 - 09:37]
Добринцофф:
Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?
Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?
ой, бай... я не узнаю вас в гриме, товарищ Добринцов.
Еще пару лет назад ты хаял меня и всех дачников за любовь к труду и желание выращивать своими руками экологически чистую продукцию на своих участках... Мол, не окупается, не выгодно...
Ну да, так хорошо рассуждать когда капуста по 40, картошка по 80...
А когда цены взлетели до 400-х за все... то как-то уже напрягает и народ и торгашей из-за низкого спроса.
А я еще имею в погребе мешок картошки, которого хватит до нового урожая, свеклу, которая даже останется не съеденной и морковку дачную доедаем.... А только клубникой можно окупить всю оплату за год в 11 000 тн.
Вот моя продовольственная безопасность:
И в обществе брошенных дач пара сотен... некоторые и с домиками, свет проводи, воду дают стабильно...Бери, не хочу... Но это же пахать надо... на что не способны многие, тем более молодежь.
[Исправлено: yudjin, 14.06.2021 - 09:37]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 385
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 09:40
Цитата:
Красота
yudjin:
Красота
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 385
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 09:50
Цитата:
Арман Шураев очень точно подметил,кто у нас там заседает
peshexod:
Но там понятно пастбищ нет, а у нас что, работы правительства?
Но там понятно пастбищ нет, а у нас что, работы правительства?
Арман Шураев очень точно подметил,кто у нас там заседает
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 09:54
Цитата:
неее, там цветы для души.. и тени много, расти овощи толком не будут.
Неравнодушный гражданин:
или у Юджина (к примеру, без намеков и оскорблений) берет в аренду метр на метр в палисаднике,
или у Юджина (к примеру, без намеков и оскорблений) берет в аренду метр на метр в палисаднике,
неее, там цветы для души.. и тени много, расти овощи толком не будут.
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 10:05
Цитата:
Свеклу,морковку и картошку сажать в небольших объёмах смысла нет,проще купить.
Я у меня на огороде растёт ,укроп,петрушка,шпинат,базилик,сельдерей-это к шашлычку зелень что бы всегда свежая и своя.
Ну малина и вишня осталась от прежних хозяев.
Из овощей сажаем немного огурцов и помидоров,ну и редиска.
гражданин СССР:
А ты сажаешь свеклу, морковку и картошку? Или перепродаешь всё это
А ты сажаешь свеклу, морковку и картошку? Или перепродаешь всё это
Свеклу,морковку и картошку сажать в небольших объёмах смысла нет,проще купить.
Я у меня на огороде растёт ,укроп,петрушка,шпинат,базилик,сельдерей-это к шашлычку зелень что бы всегда свежая и своя.
Ну малина и вишня осталась от прежних хозяев.
Из овощей сажаем немного огурцов и помидоров,ну и редиска.
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 10:35
Цитата:
Сразу видно далёк ты от торговли,да будет тебе известно ,что чем дороже товар тем лучше он продаётся.
Морковка и свекла стоит по 600, потому что спрос бешенный и на всех не хватает.
Цитата:
Я это для нытиков написал,не устаивает ценник идите пахать в поле.
Меня всё устраивает ,я свеклу и морковку вёдрами не потребляю,на неделю 1 кг того и другого за глаза хватит.
Цитата:
Конечно не выгодно,купи за копейки те же самые морковку,свеклу,картошку по осени,положи в погреб и вот она твоя продуктовая независимость.
Цитата:
А дорогу ты посчитал?По 3 раза в неделю всё семьёй на автобусе,а рабочее время?
yudjin:
А когда цены взлетели до 400-х за все... то как-то уже напрягает и народ и торгашей из-за низкого спроса.
А когда цены взлетели до 400-х за все... то как-то уже напрягает и народ и торгашей из-за низкого спроса.
Сразу видно далёк ты от торговли,да будет тебе известно ,что чем дороже товар тем лучше он продаётся.
Морковка и свекла стоит по 600, потому что спрос бешенный и на всех не хватает.
Цитата:
yudjin:
Добринцофф: Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?
Добринцофф: Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?
Я это для нытиков написал,не устаивает ценник идите пахать в поле.
Меня всё устраивает ,я свеклу и морковку вёдрами не потребляю,на неделю 1 кг того и другого за глаза хватит.
Цитата:
yudjin:
Еще пару лет назад ты хаял меня и всех дачников за любовь к труду и желание выращивать своими руками экологически чистую продукцию на своих участках... Мол, не окупается, не выгодно...
Еще пару лет назад ты хаял меня и всех дачников за любовь к труду и желание выращивать своими руками экологически чистую продукцию на своих участках... Мол, не окупается, не выгодно...
Конечно не выгодно,купи за копейки те же самые морковку,свеклу,картошку по осени,положи в погреб и вот она твоя продуктовая независимость.
Цитата:
yudjin:
А только клубникой можно окупить всю оплату за год в 11 000 тн.
А только клубникой можно окупить всю оплату за год в 11 000 тн.
А дорогу ты посчитал?По 3 раза в неделю всё семьёй на автобусе,а рабочее время?
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 14.06.21 - 10:42
Цитата:
Цитата:
Добринцофф:
А дорогу ты посчитал?По 3 раза в неделю всё семьёй на автобусе,а рабочее время?
А дорогу ты посчитал?По 3 раза в неделю всё семьёй на автобусе,а рабочее время?
Цитата:
maxsaf:
Подсобное хозяйство не выгодно, как и огород. Просто посчитать это не все могут.
Подсобное хозяйство не выгодно, как и огород. Просто посчитать это не все могут.
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