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≡ Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41714
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
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Триатлон-парк уже стал одним из популярных мест отдыха костанайцев. Горожане приезжают сюда покататься на велосипедах, самокатах, побегать по специальным дорожкам, прогуляться с семьями, подышать свежим воздухом и насладиться тишиной. Единственное, что шокирует - деревья, попавшие в тиски брусчатки.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
97
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 16:18
#15
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Цитата:
abaika95:
Варламова показать с критикой?)

Нашли авторитет...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8226
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 16:39
#16
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Цитата:
urmas:
Нашли авторитет

Не искал он себя назначил)
И блин люди его смотрят и читают)
Так что за Урбанкритика оттуда из за речки Уй можно его считать как самого крупного)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
97
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 16:48
#17
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Цитата:
abaika95:
И блин люди его смотрят и читают)

за всех то не надо...
люди, ага,такие же как за наваленым.
один процент от населения расии...
не авторитет, аднака. :-(

[Исправлено: urmas, 13.06.2021 - 16:49]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3415
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 13.06.21 - 20:14
#18
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Цитата:
abaika95:
С чего это у нас начали кронировать (у нас им.ввиду в СНГ)

___ Ты знаешь , что-то здесь такого рвения , как в Кустанае , не заметил .
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1323
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 20:51
#19
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Цитата:
abaika95:
Странно что по России такя же эпидемия кронирования

Странно!
А причём здесь Россия? Здесь ктото кроме Погрухи спрашивал, как обстоят дела в России?
Мне например, интересно как там обстоят дела с кронированием в Монголии. Нук асвяти, Погремух!
Менказакпен!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Странно что по России такя же эпидемия кронирования
Варламова показать с критикой?)
Стрелки не перевожу

Странно что начало, середина и окончание друг дружке противоречат. Как будто писали 3 разных блоггера.
Или он один, но у него левое полушарие мозгов не ведает что творит -правое.
А сам текст, вообще пишется -кобчиком.
:oops:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
245
Re: Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут...
Отправлено: 14.06.21 - 08:04
#20
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Цитата:
abaika95:
И блин люди его смотрят и читают)

Вот именно, блин-люди смотрят "Одувана")))
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