У пенсионеров, отработавших честно, годы оставшейся жизни должны были покоиться на прочной, незыблемой основе. У нас не получилось. В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой. И такое черное на черном фоне не только у пенсионеров. Читать новость
А министерство информации и общественного развития РК просит 231 млрд тенге на пропаганду. Эти расходы планируют направить на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК. Говоря проще, эти деньги пойдут, чтобы «Хабар» день и ночь вещал нам, как мы бурно развиваемся и хорошо живем.
Я по 580 продавал А в суперах да по 600 Почему бы всем нытикам которых не устраивают цены на свеклу по 600 Картошку по 320 Морковку по 580 Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость? Ну нет же гораздо проще сидя в удобном кресле строчить статейки ,что всё плохо ,всё дорого,и виноваты кто угодно только не я.
maxsaf: Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?
ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть!
таноми52: ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть
Вовсе не обязательно самому всем этим заниматься,но тогда либо зарабатывай столько что бы хватало оплачивать труд тех кто посадит за тебя свеклу,картошку и морковку,либо не ной что ты не можешь это купить и иди в пахать в поле.
Зачем? Я сам справлюсь) Где СВ? Надеюсь вылечился))) Цитата:
таноми52: ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть!
О как! Либо я сейчас прочитал от таноми тонкую постиронию Либо темное глупое мнение) Надеюсь на первое)) Цитата:
urmas: у нас незалежность...
У вас там Незалежности А у нас рыночная экономика и капитализм Подтягивайтесь
Я бы с удовольствием так бы и сделал. Как в детстве, у дедушке на огороде все лето возился. Свои овощи и ягодки были. Щас работа непозволяет этим заниматся. Но! Такие планы вынашиваю. Ещё пару лет командировок и хорош на этом. Квартиру скину, немного добавлю и уйду в домик с своей землей..
таноми52: Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство!
____ Ну не надо так кардинально !! Была у меня в Кустанае дачка , соток 9 , об-во **КЖБИ*,почти в городе . Особо не усердствовал , но свекла , морковь ,соленья-варенья - до следующего урожая хватало . Да и зелень все лето - своя .Картоху сажал совсем немного , на пару месяцев хватало .
abaika95: А у нас рыночная экономика и капитализм Подтягивайтесь
Где могучая рука рынка, это рука акимата, лично(!) ставящими цены на яйцы и прочую морковку. А капиталисты разводят баранов, возрождая древний обычай пастбищного животноводства...у себя на дачных участках.
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