У меня знаете к к вам вопрос. Слышали наверно хит: Скрипка-лисааааа! Так вот, это, вероятно новый сорт скрипок!? Да? Есть скрипка-лиса, есть, наверняка, скрипка-йожык, скрипка-волк и так далее... Я правильно понимаю. И вот ещё один вопрос, тоже мозыкальный. Слышали, тоже, наверное: Слышал звон! Дон, дон! Как много дум, наводит-он! Так вот это, про реку Дон, верно?
abaika95: Аднакаа футбольные спецслужбы уефа быстро среагировали на возмущение фор...кхм...других стран и сразу убрали с футболок украинских футболистов политические лозунги А вот расиянские спецслужбы долго думали хватать или не хватать блогера Хованского за песню исполненую им и выложенную в сеть год назад...год думали....решили его схватить спецназом и полажить в пол
Ну так футбольная эпопея у всех на виду, все на поверхности, а Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс.
abaika95: Мне для психологического здоровья лучше,чтобы не разочаровываться в человеке
Так то мне пофиг. Но в свое оправдание скажу - да, было любопытно, как далеко ваш визави способен уйти в маразм. Оказалось, что там вообще дна нет. На этом у меня все, а вам желаю вдальнейшем продолжительных и пропитанных смыслом бесед
Coopidon: Чойто вы во внеурочное время, ввыходные пишите! У вас за работу в выходные и праздничные, надеюсь зряплата сохраняется?
Ну дык всегда в выхи писал вы "новенькая" типо не замечаете А так да ради некоторых захожу Чтобы свою прыть проявлили лишний раз в ответ мне)) Для этого не грех их по троллить Цитата:
Coopidon: А, то есть, он вам знаком, и привычен!? У вас, что под эти звуки, подъём, отбой, кормежка
Нет я под эти звуки вас приветствовую)) Иногда бывает знаете)) Цитата:
maxsaf: Ну так футбольная эпопея у всех на виду, все на поверхности, а Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс
Мимо Цитата:
Coopidon: Где же этот ачкун!? Только что тут был!
Ты не поймёшь поэтому для тебя пишу прямо Ган...Ган .. Дополнительно напишешь про себя Цитата:
maxsaf: Так то мне пофиг. Но в свое оправдание скажу - да, было любопытно, как далеко ваш визави способен уйти в маразм. Оказалось, что там вообще дна нет. На этом у меня все, а вам желаю вдальнейшем продолжительных и пропитанных смыслом бесед
Визави? Ну вы грубите сударь мне прямо Это моя собачка Я ее пытаюсь воспитать Не потдаеться пока Дикая))
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