Отправлено: - 22:32

Coopidon:

Чойто вы во внеурочное время, ввыходные пишите! У вас за работу в выходные и праздничные, надеюсь зряплата сохраняется?

Coopidon:

А, то есть, он вам знаком, и привычен!? У вас, что под эти звуки, подъём, отбой, кормежка

maxsaf:

Ну так футбольная эпопея у всех на виду, все на поверхности, а Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс

Coopidon:

Где же этот ачкун!? Только что тут был!

maxsaf:

Так то мне пофиг. Но в свое оправдание скажу - да, было любопытно, как далеко ваш визави способен уйти в маразм. Оказалось, что там вообще дна нет. На этом у меня все, а вам желаю вдальнейшем продолжительных и пропитанных смыслом бесед

Цитата:Ну дык всегда в выхи писал вы "новенькая" типо не замечаетеА так да ради некоторых захожуЧтобы свою прыть проявлили лишний раз в ответ мне))Для этого не грех их по троллить Цитата:Нет я под эти звуки вас приветствовую))Иногда бывает знаете))Цитата:МимоЦитата:Ты не поймёшь поэтому для тебя пишу прямоГан...Ган ..Дополнительно напишешь про себяЦитата:Визави?Ну вы грубите сударь мне прямоЭто моя собачкаЯ ее пытаюсь воспитатьНе потдаеться покаДикая))