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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:23
#3166
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Цитата:
abaika95:
Эдиповым языком как пр

У меня знаете к к вам вопрос.
Слышали наверно хит: Скрипка-лисааааа!
Так вот, это, вероятно новый сорт скрипок!? Да?
Есть скрипка-лиса, есть, наверняка, скрипка-йожык, скрипка-волк и так далее...
Я правильно понимаю.
И вот ещё один вопрос, тоже мозыкальный. Слышали, тоже, наверное:
Слышал звон! Дон, дон!
Как много дум, наводит-он!
Так вот это, про реку Дон, верно?
:oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:30
#3167
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Цитата:
Coopidon:
это, про реку Дон, верно?

Откуда, абайка, знает про
реку Дон?... :lol: ;-)
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:34
#3168
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Цитата:
drakon:
Откуда, абайка, знает про реку Дон?...

Я об этом как-то неподумал!
А ведь, верно!
И в методичке у него, про реки, может не случится указаний...
8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:37
#3169
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Цитата:
Coopidon:
И в методичке у него, про реки, может не случится указаний.

Он 2 речки - знает..Уй и Тобыл... :lol: :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:52
#3170
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Цитата:
Coopidon:
У меня знаете к к вам вопрос. Слышали наверно хит: Скрипка-лисааааа!

Вообще-то это был скрип колеса... :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8224
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:54
#3171
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Цитата:
Coopidon:
Слышал звон! Дон, дон!

Слышал я такой звук
И всегда перед ним слышится гон гон
Когда хочу обратиться к погремухе.....а она уже закончит

[Исправлено: abaika95, 13.06.2021 - 21:55]
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:55
#3172
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Цитата:
abaika95:
Глупее диалога между маленькой истеричкой и Максом, не читал Точнее читал....когда СВ с нашим земляком спорил

Ой!
Чойто вы во внеурочное время, ввыходные пишите!
У вас за работу в выходные и праздничные, надеюсь зряплата сохраняется?
Вы в зряплате-не теряете!?
:-o
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 21:59
#3173
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Цитата:
abaika95:
Слышал я такой звук И всегда перед ним слышится гон гон

А, то есть, он вам знаком, и привычен!?
У вас, что под эти звуки, подъём, отбой, кормежка?
;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 22:00
#3174
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Цитата:
abaika95:
Аднакаа футбольные спецслужбы уефа быстро среагировали на возмущение фор...кхм...других стран и сразу убрали с футболок украинских футболистов политические лозунги А вот расиянские спецслужбы долго думали хватать или не хватать блогера Хованского за песню исполненую им и выложенную в сеть год назад...год думали....решили его схватить спецназом и полажить в пол

Ну так футбольная эпопея у всех на виду, все на поверхности, а Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 22:02
#3175
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Жду от отпогремухи перлов осторумия и мудрости,
На Цитата:
[b]abaika95:[b] Эдиповым языком

:-o
Где же этот ачкун!?
Только что тут был!
:-o

[Исправлено: Coopidon, 13.06.2021 - 22:10]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 22:18
#3176
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Цитата:
abaika95:
Мне для психологического здоровья лучше,чтобы не разочаровываться в человеке

Так то мне пофиг. Но в свое оправдание скажу - да, было любопытно, как далеко ваш визави способен уйти в маразм. Оказалось, что там вообще дна нет. :-)
На этом у меня все, а вам желаю вдальнейшем продолжительных и пропитанных смыслом бесед :lol:
Профайл
Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 22:29
#3177
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Слыхал, что Иманбек выпустил второй ремикс.
Нужно готовиться к второму Гремми?
А Погремухе сверлить вторую дырку в медали для второго Гремми!?
:oops:
Цитата:
maxsaf:
Но в свое оправдание скажу



;-) :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8224
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 22:32
#3178
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Цитата:
Coopidon:
Чойто вы во внеурочное время, ввыходные пишите! У вас за работу в выходные и праздничные, надеюсь зряплата сохраняется?

Ну дык всегда в выхи писал вы "новенькая" типо не замечаете
А так да ради некоторых захожу
Чтобы свою прыть проявлили лишний раз в ответ мне))
Для этого не грех их по троллить Цитата:
Coopidon:
А, то есть, он вам знаком, и привычен!? У вас, что под эти звуки, подъём, отбой, кормежка

Нет я под эти звуки вас приветствовую))
Иногда бывает знаете))
Цитата:
maxsaf:
Ну так футбольная эпопея у всех на виду, все на поверхности, а Хова свой "хит" пел на стриме, тем более он их не сохраняет, и часто стрим у него на ютубе без видео - поди докажи что это он. Надо было собрать доказательную базу - блогер же, резонанс

Мимо
Цитата:
Coopidon:
Где же этот ачкун!? Только что тут был!

Ты не поймёшь поэтому для тебя пишу прямо
Ган...Ган ..
Дополнительно напишешь про себя
Цитата:
maxsaf:
Так то мне пофиг. Но в свое оправдание скажу - да, было любопытно, как далеко ваш визави способен уйти в маразм. Оказалось, что там вообще дна нет. На этом у меня все, а вам желаю вдальнейшем продолжительных и пропитанных смыслом бесед

Визави?
Ну вы грубите сударь мне прямо
Это моя собачка
Я ее пытаюсь воспитать
Не потдаеться пока
Дикая))
Профайл
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