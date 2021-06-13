Отправлено: - 15:12

maxsaf:

Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?

Цитата:ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть!