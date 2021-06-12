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≡ Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41713
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
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Триатлон-парк уже стал одним из популярных мест отдыха костанайцев. Горожане приезжают сюда покататься на велосипедах, самокатах, побегать по специальным дорожкам, прогуляться с семьями, подышать свежим воздухом и насладиться тишиной. Единственное, что шокирует - деревья, попавшие в тиски брусчатки.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
97
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 16:18
#15
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Цитата:
abaika95:
Варламова показать с критикой?)

Нашли авторитет...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8221
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 16:39
#16
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Цитата:
urmas:
Нашли авторитет

Не искал он себя назначил)
И блин люди его смотрят и читают)
Так что за Урбанкритика оттуда из за речки Уй можно его считать как самого крупного)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
97
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 13.06.21 - 16:48
#17
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Цитата:
abaika95:
И блин люди его смотрят и читают)

за всех то не надо...
люди, ага,такие же как за наваленым.
один процент от населения расии...
не авторитет, аднака. :-(

[Исправлено: urmas, 13.06.2021 - 16:49]
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