Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать