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≡ Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41713
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 14:34
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У пенсионеров, отработавших честно, годы оставшейся жизни должны были покоиться на прочной, незыблемой основе. У нас не получилось. В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой. И такое черное на черном фоне не только у пенсионеров.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10630
Re: Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 14:34
#1
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Цитата:
А министерство информации и общественного развития РК просит 231 млрд тенге на пропаганду. Эти расходы планируют направить на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК. Говоря проще, эти деньги пойдут, чтобы «Хабар» день и ночь вещал нам, как мы бурно развиваемся и хорошо живем.

Абайка помощника себе возьмет :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7938
Re: Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 14:43
#2
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Цитата:
В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой.

Источник:

Я по 580 продавал
А в суперах да по 600

Почему бы всем нытикам которых не устраивают цены на
свеклу по 600
Картошку по 320
Морковку по 580
Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?
Ну нет же гораздо проще сидя в удобном кресле строчить статейки ,что всё плохо ,всё дорого,и виноваты кто угодно только не я.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22010
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 15:12
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Я по 580 продавал

С ботвой?... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2418
Re: Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 15:12
#4
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Цитата:
maxsaf:
Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?


ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7938
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 15:27
#5
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Цитата:
drakon:
С ботвой?..

У меня без ботвы была.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7938
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 15:31
#6
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Цитата:
таноми52:
ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть

Вовсе не обязательно самому всем этим заниматься,но тогда либо зарабатывай столько что бы хватало оплачивать труд тех кто посадит за тебя свеклу,картошку и морковку,либо не ной что ты не можешь это купить и иди в пахать в поле.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
97
Re: Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 16:02
#7
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Цитата:
таноми52:
ду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость

не пролезет.
не наша тема ваши лапти.
у нас незалежность...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8221
Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 16:20
#8
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Цитата:
maxsaf:
Абайка помощника себе возьмет

Зачем? Я сам справлюсь)
Где СВ? Надеюсь вылечился)))
Цитата:
таноми52:
ДА! Я тоже призываю:назад, в натуральное хозяйство! Будем сажать овощи, зерновые, выращивать скот и из их шкур шить одежду, драть лыко и плести лапти...Зато полная независимость.Если постараться, от много чего ещё можно не зависеть!

О как!
Либо я сейчас прочитал от таноми тонкую постиронию
Либо темное глупое мнение)
Надеюсь на первое)) Цитата:
urmas:
у нас незалежность...

У вас там Незалежности
А у нас рыночная экономика и капитализм
Подтягивайтесь
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10257
Re: Николай ВОРОНИН: Что творится во власти?
Отправлено: 13.06.21 - 17:49
#9
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Цитата:
Добринцофф:

Я бы с удовольствием так бы и сделал. Как в детстве, у дедушке на огороде все лето возился. Свои овощи и ягодки были. Щас работа непозволяет этим заниматся. Но! Такие планы вынашиваю. Ещё пару лет командировок и хорош на этом. Квартиру скину, немного добавлю и уйду в домик с своей землей..
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