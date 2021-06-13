Отправлено: - 14:43





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42222 В так называемом «придомовом магазине» свекла по 600 тенге за кило, причем с ботвой.Источник:

Цитата:Я по 580 продавалА в суперах да по 600Почему бы всем нытикам которых не устраивают цены насвеклу по 600Картошку по 320Морковку по 580Взять бы посадить хотя бы для себя эти овощи,дабы обрести полную продуктовую независимость?Ну нет же гораздо проще сидя в удобном кресле строчить статейки ,что всё плохо ,всё дорого,и виноваты кто угодно только не я.