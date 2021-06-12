Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 19% влажность
  • В, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить мажилис в стадо баранов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41713
Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить мажилис в стадо баранов
Отправлено: 12.06.21 - 21:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-глава Qazaq kuresi – известный казахстанский медиаменеджер Арман Шураев обратился к председателю мажилиса Нурлану Нигматулину после того, как спикер нижней палаты на пленарном заседании раскритиковал министра здравоохранения Алексея Цоя
Читать новость

drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22009
Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...
Отправлено: 12.06.21 - 21:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, как правильно - сказал,
тов. Шураев... 8-) :-o
Профайл
Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
501
Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...
Отправлено: 12.06.21 - 22:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тов. Шураев...

Это у нас в Казахстане!?
Неужели еще не все потеряно и есть здравомыслящие...
Профайл Посетить вебсайт
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4696
Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...
Отправлено: 12.06.21 - 22:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апплодирую стоя! Браво
Профайл Посетить вебсайт
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7482
Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...
Отправлено: 12.06.21 - 23:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да все они одного поля ягоды... можно подумать этот по базарам ходит? Обобщил все, что за последнее время в новостях было и выдал на гора...медиаменеджер, однако... Не защищая "стадо"... те то совсем от земли оторваны... Вот интересно, от нашей области там теперь Смышляева... как-бы не самая зазвездившаяся комсомолка... но опыт "звезды" приходит с годами, как у Ароновой, например... Так что ждать чего-то путного не стоит... не за народ они туда идут думать...
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...
Отправлено: 12.06.21 - 23:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Объясните, как вам удалось превратить мажилис в стадо баранов

Интересно!
Что он ему ответит на оскорбление всех мажилисменов-гамузом?
Можно ответить так.
Вы хотите, чтобы я поделился с вами опытом-бесплатно?
:oops:
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
18
Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...
Отправлено: 13.06.21 - 08:43
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS