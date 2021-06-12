Отправлено: - 22:40

maxsaf:

Такое чувство, будто меня три страницы подряд тестировали на стрессоустойчивость, аналогично тесту Рузы апай, который успешно

maxsaf:

Я такое не слушаю )

Цитата:Ну что вы такое говорите, милейший!?Ну мы же согласно нашей с вами договорённости, была светская беседа.Но у меня такое чувство что она вам не понравилась. Если это так, извольте указать то что вам не пришлось ко вкусу и ранило ваш тонкий нюх?Я всенепременно их исправлю.Цитата:Как удивительно устроен мир! Какие у всех разные вкусы. Как это неудобно. И вы, вероятно, не любите кошек?