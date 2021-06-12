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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 210 из 210«1...208209210
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7075
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 10:16
#3136
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Цитата:
maxsaf:
Я прошел тест?

А кто вам сказал, что тест окончен? :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 12.06.2021 - 05:21]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 10:21
#3137
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Цитата:
elektron:
А кто вам сказал, что тест окончен?

Блин, я уже начинаю сочувствовать Абайке :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11994
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 11:05
#3138
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Цитата:
maxsaf:
уже начинаю сочувствовать


вот не надо было.
сейчас сработает система фильтрации,
и он будет тут как тут.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2417
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 14:33
#3139
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Цитата:
maxsaf:
Я прошел тест?


Да, Вы стрессоустойчивы. Выдержанны. Хладнокровны (или просто равнодушны?) Тонко иронизируете, хотя эта ирония мало кому доступна. В силу её тонкости.:-) ;-)
Завидую... Но всё равно убеждена: с хамами надо по-хамски ( самой резкой форме, неучтиво,по-свински, нагло, невежливо, нелюбезно, грубо) :-)
Кредо:"...добро должно быть с кулаками...чтобы летела шерсть клоками со всех, кто лезет на добро" (С.Ю.Куняев)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11994
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 15:54
#3140
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смотрю тут по украине стоят
авто фильтры на забанивание.
на х... на б...
но почему то нет фильтров
против русофобов. активных.
путин вор. рашка. дурашка.
ТГ, разьясните.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 22:40
#3141
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Цитата:
maxsaf:
Такое чувство, будто меня три страницы подряд тестировали на стрессоустойчивость, аналогично тесту Рузы апай, который успешно

Ну что вы такое говорите, милейший!?
Ну мы же согласно нашей с вами договорённости, была светская беседа.
Но у меня такое чувство что она вам не понравилась. Если это так, извольте указать то что вам не пришлось ко вкусу и ранило ваш тонкий нюх?
:-o
Я всенепременно их исправлю.
Цитата:
maxsaf:
Я такое не слушаю )

Как удивительно устроен мир! Какие у всех разные вкусы. Как это неудобно. И вы, вероятно, не любите кошек?
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 22:53
#3142
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Цитата:
maxsaf: Да, в #3053.

Так что же внем, давайте я его процицирую, чтобы не обременять ваш моск излишней нагруской.
Цитата:
Coopidon:
И я понимаю окружающих. У них не хватило нервов это все терпеть. В чем их идиотизм? Нук -сформулируй! Стоять и терпеть верещание тупой идиотки!?

И твой ответ.
Цитата:
maxsaf:
Та женщина скатилась вслед за Рузой до прямых оскорблений, тем самым испортила ролик. Могла бы красиво промолчать или отвечать спокойно, без оскорблений, и ролик бы совсем по другому смотрелся. А теперь ей влупят штраф, совершенно справедливо, причем вообще не за нарушение закона о языках. Это глупо.

Я верно цицирую?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.06.21 - 23:10
#3143
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Цитата:
maxsaf:
Я ими обязательно поделюсь, вам не обязательно ждать - прочтете утром )

Ау, сэр!?
Вы где?
Смею предположить что утро уже не только наступило, но уже и прошло. Также как и день и вечер.
Ноя пока не имею возможности получать удовольствие от прочтения ваших перлов мудрости и остроумия.
Подскажите, сэр, утро какого месяца года вы имели ввиду, чтобы я не ждал понапрасну?
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 00:03
#3144
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Цитата:
Coopidon:
Ноя пока не имею возможности получать удовольствие от прочтения ваших перлов мудрости и остроумия. Подскажите, сэр, утро какого месяца года вы имели ввиду, чтобы я не ждал понапрасну?

Любое ожидание с вашей стороны - напрасно, ибо перлов мудрости вам все равно не оценить, цените хотя бы лето - ловите момент, оно так быстро проходит, быстрее чем ваше занудство по отношению ко мне :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 00:05
#3145
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Цитата:
Coopidon:
Я верно цицирую?

Да, все верно, не стоило опускаться до прямых оскорблений, нецензурщины. Даже провокация Рузы это не оправдывает. Стоило сохранить самообладание.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 00:19
#3146
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Цитата:
maxsaf:
ы - напрасно, ибо перлов мудрости вам все равно не оценить, цените хотя бы лето

Это ты типо меня тупым считаешь?
Типа у тебя у самого бисера не до крена, чтоп тут его швырять?
Я правильно перевёл с канадского?
Цитата:
maxsaf:
Да, все верно, не стоило опускаться до прямых оскорблений, нецензурщины. Даже провокация Рузы это не оправдывает. Стоило сохранить самообладание.

По подробнее, перевожу, тебе на ногу больно наступил и несходит чел. Твои действия?
Естественно они сопровождаются улыбкой....
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 00:22
#3147
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Ау!?
Сэр!
Ви сдесь?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 00:24
#3148
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Цитата:
maxsaf:
Да, все верно, не стоило опускаться до прямых оскорблений, нецензурщины. Даже провокация Рузы это не оправдывает. Стоило сохранить самообладание.

Я уж не говорю о том, что ты ,,опустился" и назвал безвинную женьчину сначала идиоткой, а потом глупой.
Куда давалась твоя ,,неопускаемость" толерантность терпимость и моск?
Ау!
Сэр!?
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.06.21 - 00:32
#3149
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Цитата:
maxsaf:
ваше занудство по отношению ко мне

Есть такой грех!
Люблю задать вопрос умному человеку!
Не сочтите за дерзость.
Токма для набрания от вас ума моё занудства.
Саизвольте поделиться мудростью ибо жлобство:-) грех и мракобесие.
:-P
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