Re: Шураев Нигматулину: Объясните, как вам удалось превратить...

Отправлено: - 23:22

Да все они одного поля ягоды... можно подумать этот по базарам ходит? Обобщил все, что за последнее время в новостях было и выдал на гора...медиаменеджер, однако... Не защищая "стадо"... те то совсем от земли оторваны... Вот интересно, от нашей области там теперь Смышляева... как-бы не самая зазвездившаяся комсомолка... но опыт "звезды" приходит с годами, как у Ароновой, например... Так что ждать чего-то путного не стоит... не за народ они туда идут думать...