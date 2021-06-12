Когда деревья были большими - Почему европейцы берегут каждый кустик, а в Костанае разбрасываются целыми парками?
Отправлено: 12.06.21 - 14:48
Триатлон-парк уже стал одним из популярных мест отдыха костанайцев. Горожане приезжают сюда покататься на велосипедах, самокатах, побегать по специальным дорожкам, прогуляться с семьями, подышать свежим воздухом и насладиться тишиной. Единственное, что шокирует - деревья, попавшие в тиски брусчатки. Читать новость
Вывод один... в любви и заботе к деревьям нашим людям, чиновникам, подрядчикам как до Берлина на карачках... поэтому там скверы, парки, улицы утопают в спасительной зелени, а здесь никто не ценит этого. Нет этого ни в менталитете, ни в традициях, ни в желании.
Цитата:
Во время ремонта моста таким образом защищают деревья. Город Ульм, Германия
Во время ремонта дорог таким образом исчезают деревья. г.Костанай, 2020 год
yudjin: в любви и заботе к деревьям нашим людям, чиновникам, подрядчикам как до Берлина на карачках...
Ну как сказать в отношении "любви- нелюбви":если мы проедем по некоторым улицам и улочкам города, где "малюсенькие" домики понастроены, местами даже с пристройками и с ну очень маленькими заборчиками, а кое-где и с видеокамерами - они же почти в зелени утопают. Причем нехило так понасаженной. Вопрос: так любят они зелень или нет - ту самую в виде деревьев и кустарников. И заметьте - не петуний каких-то или елочек печальных, а именно больших и очень даже кустисто зеленых, и много - много тени дающих.... Почему так?
боюсь, возле домов "простых смертных" предпринимателей не будут через каждые 5-10 метров полицейского лежачего класть, т.е. там даже проехать с 40км/ч не получится, даже не идет речь о допустимой для города скорости.
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