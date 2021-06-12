Отправлено: - 22:50

yudjin:

в любви и заботе к деревьям нашим людям, чиновникам, подрядчикам как до Берлина на карачках...

Цитата:Ну как сказать в отношении "любви- нелюбви":если мы проедем по некоторым улицам и улочкам города, где "малюсенькие" домики понастроены, местами даже с пристройками и с ну очень маленькими заборчиками, а кое-где и с видеокамерами - они же почти в зелени утопают. Причем нехило так понасаженной. Вопрос: так любят они зелень или нет - ту самую в виде деревьев и кустарников. И заметьте - не петуний каких-то или елочек печальных, а именно больших и очень даже кустисто зеленых, и много - много тени дающих.... Почему так?