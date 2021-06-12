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≡ В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41711
В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу
Отправлено: 12.06.21 - 10:55
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Матч-открытие EURO-2020, в котором встречались национальные сборные Турции и Италии, прошел в Риме на стадионе «Олимпик». Этот чемпионат Европы впервые пройдет сразу в нескольких городах континента.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11994
Re: В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу
Отправлено: 12.06.21 - 11:00
#1
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радует что нг не зациклилась на новой.
Советский спорт, газету на которую подписывался и читал со школы, это здорово.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11994
В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу
Отправлено: 12.06.21 - 12:15
#2
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Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии России.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 12.06.2021 - 12:46]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11994
Re: В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу
Отправлено: 12.06.21 - 21:17
#3
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здесь оставлю
Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Уэльса. Матч прошел в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершился со счетом 1:1.
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